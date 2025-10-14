Suscríbete
Travel

Las islas más secretas del Caribe que pocos conocen

Playas vírgenes, lujo discreto y paisajes paradisíacos que te harán querer escaparte a los lugares más espectaculares y poco conocidos

October 14, 2025 • 
Tania Franco
Andrea Comi/Getty Images

Cuando pensamos en el Caribe, suelen venir a la mente destinos clásicos como Cancún, Punta Cana o Bahamas. Sin embargo, este mar turquesa esconde verdaderos tesoros poco explorados, islas secretas que ofrecen privacidad, naturaleza en estado puro y experiencias exclusivas. Si buscas escapar del turismo masivo y vivir el Caribe de una forma diferente, estas son tres islas que deberías considerar para tu próxima aventura.

1. Islas de San Blas, Panamá

Un archipiélago de más de 300 islas y cayos que parecen sacados de una postal. Administradas por la comunidad indígena Guna Yala, San Blas ofrece playas vírgenes, arrecifes de coral ideales para snorkel y una experiencia cultural única. Aquí no hay grandes resorts, sino cabañas ecológicas frente al mar que te conectan con la esencia más auténtica del Caribe.

Islas de San Blas, Panamá

Sophie Dover/Getty Images/iStockphoto

2. Isla de Culebra, Puerto Rico

A solo 27 km de la costa de Puerto Rico, Culebra es conocida por su famosa Playa Flamenco, considerada una de las más bellas del mundo. El agua cristalina y la arena blanca hacen de este lugar un paraíso escondido. Lo mejor: no es tan turístico como otros destinos caribeños, por lo que conserva un aire tranquilo y perfecto para quienes buscan relajación absoluta.

Isla de Culebra, Puerto Rico

Per Breiehagen/Getty Images

3. Isla de Bequia, San Vicente y las Granadinas

Pequeña y encantadora, Bequia es un secreto bien guardado entre los amantes de la vela. Sus bahías tranquilas, aguas turquesa y ambiente bohemio la convierten en un destino ideal para quienes desean un Caribe más íntimo y auténtico. Además, es un excelente punto para explorar las islas cercanas en yate o catamarán.

Isla de Bequia, San Vicente y las Granadinas

Adam Arkinstall/Getty Images

El Caribe tiene mucho más que ofrecer que los destinos tradicionales. Estas islas secretas son perfectas para quienes buscan un viaje diferente: playas vírgenes, lujo discreto y contacto real con la naturaleza. Un recordatorio de que el verdadero paraíso, muchas veces, está en los lugares menos conocidos.

