Suscríbete
Entretenimiento

Taylor confirma el verdadero significado de “Wood” y los fans enloquecen con las teorías

Swift confirmó lo que todos pensaban de “Wood” y las teorías más atrevidas sobre cómo su prometido inspiró la letra de la canción

October 14, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift confirma el significado de “Wood”, su canción más comentada de The Life of a Showgirl

Jean Catuffe/GC Images

Taylor Swift lo volvió a hacer: convertir una canción en un fenómeno de conversación global. En su nuevo álbum The Life of a Showgirl, el tema “Wood” se ha convertido en el más comentado, con miles de fans especulando sobre su verdadero trasfondo y si está dedicado directamente a su prometido, Travis Kelce.

Entré al estudio y dije que quería hacer una canción con un aire atemporal, como un throwback. Tenía la idea de tocar madera y de jugar con supersticiones. Todo empezó en un lugar muy inocente… no sé qué pasó, simplemente fluyó, y me encanta esta canción...
Taylor Swift.

Con ello, Taylor confirmó que “Wood” sí está inspirada en Kelce, aunque subrayó que su origen creativo fue mucho más ligero y espontáneo de lo que muchos interpretan.

El doble sentido que ven los fans

A pesar de sus declaraciones, la comunidad swiftie ha llenado las redes de teorías. Algunos ven en el tema una metáfora del amor seguro que no necesita supersticiones; otros, en cambio, aseguran que se trata de una letra con connotaciones íntimas y pasionales hacia su pareja.

Taylor Swift confirma el significado de “Wood”, su canción más comentada de The Life of a Showgirl

XNY/Star Max/GC Images

Lo que queda claro es que Taylor domina el arte de escribir canciones que funcionan en distintos niveles: románticas, poéticas y, al mismo tiempo, cargadas de guiños que dejan espacio a la interpretación.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
diane-keaton-woody-allen.jpeg
Entretenimiento
Woody Allen recuerda a Diane Keaton con un mensaje conmovedor
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
naomi-watts-estrella-fama.jpeg
Entretenimiento
Naomi Watts recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-por-que-no-tuvo-hijos.jpg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su difícil lucha por intentar convertirse en madre
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-problema-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado
El actor dijo que la situación que atravesó fue más grave de lo que pensó
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti
La rapera argentina contó que el abogado del cantante la buscó para pedirle que Nodal pueda ver a su hija, a lo que ella accedió sin problema
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Heidi Klum
Entretenimiento
Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
Octubre es una temporada que inspira a los artistas a ser creativos y crear tendencia con sus disfraces
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
ohelia-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift
La canción del nuevo álbum “The Life of a Showgirl” está siendo todo un éxito
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg
Entretenimiento
Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18
La hija mayor del pugilista mexicano tuvo un festejo a lo grande, rodeada de su familia, pareja y amigos
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez