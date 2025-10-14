Taylor confirma el verdadero significado de “Wood” y los fans enloquecen con las teorías

Taylor Swift lo volvió a hacer: convertir una canción en un fenómeno de conversación global. En su nuevo álbum The Life of a Showgirl, el tema “Wood” se ha convertido en el más comentado, con miles de fans especulando sobre su verdadero trasfondo y si está dedicado directamente a su prometido, Travis Kelce.

Entré al estudio y dije que quería hacer una canción con un aire atemporal, como un throwback. Tenía la idea de tocar madera y de jugar con supersticiones. Todo empezó en un lugar muy inocente… no sé qué pasó, simplemente fluyó, y me encanta esta canción... Taylor Swift.

Con ello, Taylor confirmó que “Wood” sí está inspirada en Kelce, aunque subrayó que su origen creativo fue mucho más ligero y espontáneo de lo que muchos interpretan.

El doble sentido que ven los fans

A pesar de sus declaraciones, la comunidad swiftie ha llenado las redes de teorías. Algunos ven en el tema una metáfora del amor seguro que no necesita supersticiones; otros, en cambio, aseguran que se trata de una letra con connotaciones íntimas y pasionales hacia su pareja.

XNY/Star Max/GC Images

Lo que queda claro es que Taylor domina el arte de escribir canciones que funcionan en distintos niveles: románticas, poéticas y, al mismo tiempo, cargadas de guiños que dejan espacio a la interpretación.