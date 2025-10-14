Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su difícil lucha por intentar convertirse en madre

La actriz estadounidense habló de uno de los temas más personales de su vida

October 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-por-que-no-tuvo-hijos.jpg

GETTY IMAGES

En una reciente entrevista, Jennifer Aniston confesó que durante más de dos décadas enfrentó en silencio el dolor de no poder tener hijos, mientras lidiaba con la presión social y mediática.

A sus 56 años, la protagonista de Friends relató que su deseo de formar una familia fue una constante durante gran parte de su carrera, aunque prefirió mantenerlo en privado. “Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público. Me sometí a fertilización in vitro, tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador”, dijo.

Aniston reveló a Mónica Padman del podcast “Armchair Expert”, “estoy tranquila, pero llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, dijo sobre sus problemas de fertilidad que le impidieron ser madre.

Jennifer descartó la posibilidad de adoptar y explicó sus razones. “Cuando la gente dice ‘pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan”.

Tras años de especulaciones y críticas por no formar una familia y priorizar su carrera sobre la maternidad, Aniston dejó en claro que siempre deseó tener un hijo con su propio ADN, por lo que la adopción nunca fue una opción que ella decidiría tomar.

Durante mucho tiempo nadie supo que Aniston luchaba contra los problemas de fertilidad que la llevaron a intentar todo tipo de tratamientos para poder ser madre, lo que se convirtió en un largo y doloroso proceso.

“Llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo”, declaró la actriz que enfrentó la imposibilidad de concebir.

jennifer aniston
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kylie-jenner-debuta-como-cantante.jpeg
Entretenimiento
Kylie Jenner debuta como cantante y lanza su primer sencillo
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-problema-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler confiesa cómo se encuentra su salud tras ser hospitalizado
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Heidi Klum
Entretenimiento
Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
ohelia-taylor-swift.jpeg
Entretenimiento
La historia que inspiró “The Fate of Ophelia” el nuevo hit de Taylor Swift
La canción del nuevo álbum “The Life of a Showgirl” está siendo todo un éxito
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cumpleaños-18-hija-de-canelo-alvarez.jpeg
Entretenimiento
Emily Álvarez, hija de Canelo celebra con gran fiesta su cumpleaños 18
La hija mayor del pugilista mexicano tuvo un festejo a lo grande, rodeada de su familia, pareja y amigos
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift | The Eras Tour
Entretenimiento
Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl
Después de su esperado estreno y la expectativas hasta el cielo, The Life of a Showgirl provocó opiniones muy divididas, esto respondió la cantante al respecto
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-serie-netflix.jpg
Entretenimiento
La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix
“Juan Gabiel: Debo, puedo y quiero”, es la serie documental dirigida por María José Cuevas que incluye audios, videos y fotos jamás vistas del “Divo de Juárez”
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+
El lanzamiento de la nueva producción audiovisual de Tay será el 12 de diciembre
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez