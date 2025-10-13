Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+

El lanzamiento de la nueva producción audiovisual de Tay será el 12 de diciembre

October 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney

.

Kevin Winter/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Taylor Swift sorprendió a sus fans con el anuncio de una serie documental sobre “The Eras Tour” y un nuevo concierto en Disney+.

Tan solo 10 días después de lanzar su último disco, Taylor anunció que estrenará nuevo material en streaming, el cual incluirá seis capítulos de The End of an Era, donde la cantante contará los detalles de su exitosa gira The Eras Tour, con la que recorrió el mundo con casi 150 conciertos ante 10 millones de personas.

Cuando se cumpla un año del fin de aquella gira, Taylor Swift cerrará con broche de oro esa etapa con el documental, y el último concierto celebrado en el BC Arena de Vancouver el 8 de diciembre, grabado por completo. Todo esto se podrá ver en Disney+.

La artista ya llevó el The Eras Tour a los cines, un fenómeno cinematográfico-musical que llevó a millones de personas a llenar las salas de cine de todo el mundo, y ahora lo hará en streaming.

“Era el final de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento hasta llegar a la culminación del capítulo más intenso e importante de nuestras vidas, así que les permitimos a las cámaras capturar esta gira y todos los momentos que se iban entretejiendo a medida que iba acabando. Y rodar el concierto final completo”, dice el comunicado de Disney.

Los dos primeros episodios del documental se podrán ver el viernes 12 de diciembre, mientras que los dos siguientes estarán disponibles el 19 y los dos últimos el 26. En ellos se pueden ver los ensayos y preparativos de los conciertos.

Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
