Suscríbete
Entretenimiento

Quiénes son los dos hijos adoptivos de Diane Keaton

Diane tomó la decisión de no casarse y adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, a los 50 años

October 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-hijos.jpeg

Diane Keaton, icónica actriz de clásicos como “El Padrino” y “Annie Hall”, falleció este 11 de octubre en California. Diane adoptó a su primer hijo Dexter en 1996, y años después a Duke en 2001.

hija-de-diane-keaton.jpeg
hijo-de-diane-keatonjpeg

A lo largo de su vida, la actriz mantuvo relaciones amorosas con famosos como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, sin embargo, siempre defendió su independencia emocional y financiera.

Keaton dejó una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares, que probablemente heredarán sus dos hijos adoptivos, según informó Daily Mail.

Su fortuna provino de su exitosa trayectoria en el cine, donde además de actriz fue directora, productora y escritora, y sus inversiones inmobiliarias. Entre sus propiedades más destacadas figuran una casa en Laguna Beach, otra en Pacific Palisades y una residencia en Tucson, Arizona. La actriz fue una reconocida inversionista en bienes raíces en California, donde poseía varias propiedades valoradas en millones.

Durante el último año de su vida, Keaton se mantuvo alejada de los focos, limitó sus apariciones públicas y eligió la privacidad en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, donde vivía con su amiga fiel, una perrita golden retriever Reggie, con quien solía salir a caminar.

Se sabe que Diane prefería vivir bajo sus propias reglas, por lo que siempre priorizó su independencia. A pesar de que interpretó a muchos personajes donde fue una mujer enamorada, decidió no casarse.

diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg

La propia actriz explicó que su rechazo al matrimonio proviene de una convicción profunda, señalando que el matrimonio implicaba una dedicación al rol de compañera que no estaba dispuesta a asumir.

“Un día, en la escuela secundaria, un chico me dijo: ‘Algún día vas a ser una buena esposa para un hombre’. Y recuerdo que pensé: '¿Quiero yo eso? No creo que quiera que mi papel en la vida sea el de una buena esposa”.

Un amigo cercano a la actriz dijo a People que su salud se deterioró, por lo que pasó los últimos meses rodeada únicamente de sus familiares más cercanos, en un entorno de absoluta privacidad.

Diane Keaton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
galilea-montijo-fernando-reina.jpg
Entretenimiento
Fernando Reina defiende a Galilea Montijo de críticas por su fiesta
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Este es el video musical en el que Diane Keaton sale con Justin Bieber
Entretenimiento
Este es el conmovedor video musical de Justin Bieber protagonizado por Diane Keaton
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
angelina-jolie-habla-de-su-divorciojpg
Entretenimiento
Angelina Jolie habla como nunca de su divorcio con Brad Pitt
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-murio.jpeg
Entretenimiento
Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
Entretenimiento
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
El cantante abrió su corazón y reveló la mezcla de enojo y decepción que sintió cuando su compañero abandonó la banda sin previo aviso
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Entretenimiento
“No lo hice acerca de mí”, Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Taylor Swift desmintió los rumores de celos tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Brooke Shields
Entretenimiento
Así lucen hoy los protagonistas de The Blue Lagoon, a 45 años de su estreno
Brooke Shields y Christopher Atkins marcaron a toda una generación con la polémica cinta de 1980
October 10, 2025
 · 
Tania Franco
Así reaccionó Justin Bieber cuando le preguntaron por la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
Así reaccionó Justin Bieber cuando le preguntaron por la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
El cantante fue sorprendido en público cuando un paparazzi mencionó la reciente boda de su ex, Selena Gomez, esta fue su reacción
October 10, 2025
 · 
Tania Franco
Louis Tomlinson rompe el silencio tras la muerte de Liam Payne
Entretenimiento
Louis Tomlinson rompe el silencio tras la muerte de Liam Payne
Por primera vez un miembro de One Direction habla de la muerte de Liam Payne, qué ex integrante le avisó del fallecimiento y dónde estaba cuando se enteró
October 10, 2025
 · 
Tania Franco