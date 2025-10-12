Suscríbete
Revelan detalles de la muerte de Diane Keaton a los 79 años

El mundo del cine despide a la actriz ganadora del Oscar por “Annie Hall”

October 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg

La lamentable noticia del fallecimiento de Diane Keaton ha generado conmoción en redes sociales. Compañeros de reparto, directores y actores de distintas generaciones, despidieron a la reconocida actriz que fue directora de varias cintas, así como empresaria de una marca de vinos con su nombre. La intérprete apareció en grandes clásicos del cine como la trilogía “El Padrino, “Hanging Up” y más.

Un amigo cercano a la reconocida actriz de Hollywood dio detalles de su muerte. Sus seres cercanos fueron testigos del deterioro de salud que sufrió Diane de manera repentina en los últimos meses.

“Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos”, contó a People un amigo de la actriz. “Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

Dicha fuente, explicó que las últimas semanas, “estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana porque quisieron mantener todo en completa privacidad, ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”.

La actriz hizo cambios importantes en su vida como poner a la venta su casa de ensueño en Los Ángeles. Además, dejó de salir a caminar con su perra Reggie. “Vivió en Brentwood durante muchos años. Le encantaba su barrio. Hasta hace solo unos meses, paseaba a su perro todos los días. Solía ir vestida igual, con sombrero y sus características gafas de sol, hiciera el tiempo que hiciera”, contó la fuente a People.

Por otro lado, según TMZ, la actriz falleció en un hospital, luego de que el Departamento de Bomberos de LA respondió a un llamado de la casa de Diane el día de hoy.

