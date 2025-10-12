Este es el conmovedor video musical de Justin Bieber protagonizado por Diane Keaton

En 2021, Justin Bieber lanzó Ghost, un sencillo que rápidamente se convirtió en himno de nostalgia y esperanza. Lo que nadie esperaba era ver a Diane Keaton, la legendaria actriz de Hollywood, interpretando un papel clave en el video oficial.

Lejos de ser un cameo superficial, Keaton se convirtió en el corazón narrativo de la historia, aportando emoción y credibilidad a cada escena.

El video comienza con una celebración familiar: Bieber y Keaton disfrutan de una tarde alegre junto al abuelo de la familia. Esa felicidad dura poco, pues el personaje muere repentinamente, dejando a su esposa sumida en el dolor.

Dos años después, vemos cómo Bieber, en el papel de nieto, acompaña a su abuela en el difícil proceso de sanar. Juntos, en un proceso de amor familiar, comienzan un duelo para finalmente dejar ir.

En una de las escenas más simbólicas, esparcen las cenizas del abuelo frente al mar, marcando un cierre doloroso pero liberador. El video culmina con un giro inesperado: Bieber prepara un encuentro romántico para Keaton, insinuando que el amor y la vida siempre ofrecen segundas oportunidades.

La participación de Diane Keaton fue algo muy especial para Bieber, siendo que en más de una ocasión, el cantante se ha declarado un gran admirador de su trabajo.