Qué ha pasado con el famoso cuadro de Silvia Pinal

Hasta ahora sigue siendo un misterio quién de sus herederos se quedará con el famosos cuadro de la cantante que hasta ahora permanece en su casa en el Pedregal. De acuerdo con declaraciones de sus hijos Luis Enrique Guzmán y de Alejandra Guzmán, el retrato sigue en el mismo lugar.

Por su parte, Alejandra Guzmán dijo que el cuadro ya estaba bajo su custodia y que decidieron mandarlo a restaurar. Asimismo, dijo que en la residencia de su mamá, Silvia Pinal, se quedará una copia, decisión que fue tomada en común de acuerdo con los hijos de la gran Diva.

Recordemos que el retrato de Silvia Pinal tiene un gran valor histórico en la trayectoria de la actriz, se sabe que todo comenzó en 1956, cuando su arquitecto decidió presentarla con el reconocido muralista para que la pintara. En ese entonces, Pinal ya era una gran celebridad. Se estima que el famoso cuadro tendría un costo aproximado de 3 millones de dólares, aproximadamente unos 60 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, la realidad es que no tiene un costo oficial, ya que Silvia reveló que no se podía vender su cuadro debido a que estaba protegido por un fideicomiso.

La gran Diva aseguró en varias ocasiones que el cuadro sería heredado a sus hijos, y que se podría vender si los tres llegaran a un acuerdo, siempre y cuando siga perteneciendo a la dinastía Pinal.