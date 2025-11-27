Suscríbete
Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas de la mano de José Alberto “El Güero” Castro

Tras una pausa de varios años, la actriz está lista para volver a protagonizar los melodramas en la televisión mexicana

Noviembre 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Victoria Ruffo volverá a la pantalla chica con nuevo proyecto en 2026, bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro. Luego de protagonizar la segunda parte de Corona de Lágrimas en 2022, Victoria Ruffo volverá a los foros para escribir un nuevo capítulo en su reconocida trayectoria.

“Yo creo que sí volveré a las telenovelas. Ya hay un proyecto importante, interesante, para el año que entra en la televisión”, informó la actriz durante un reciente encuentro con la prensa, en el que dijo que se encuentra en pláticas con el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien está al frente de este nuevo proyecto.

Victoria bromeó dejando ver su lado más superticioso de no adelantar demasiado sus planes para no “tentar al destino. “Acúerdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros por andar contando nuestros planes. Está uno cuente y cuente, y él dice: ‘no me digas todo, eso, ¿a poco sí vas a hacer? En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay intención de hacer una”.

De esta manera, los seguidores de Victoria esperan el proyecto que podría estrenarse el siguiente año, después de cuatro años alejada de los foros. El anuncio de su regreso, ha despertado una ola de expectativa entre el público que ansia verla nuevamente en los melodramas.

Sobre los elementos que considera importantes para darle vida a un proyecto exitoso dijo, “son varias cosas, pero principalmente una buena historia, un buen personaje, un buen reparto, una buena producción, un buen director, un buen horario”.

Victoria Ruffo
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
