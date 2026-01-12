Hailee Steinfeld presume su “baby bump” en los Globos de Oro 2026

Tras anunciar recientemente que está esperando su primer bebé junto a su esposo, el quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, la actriz y cantante hizo su primera aparición oficial en público presumiendo su baby bump.

La famosa asistió en solitario, debido a que el equipo de futbol americano en el que juega su pareja tuvo partido este fin de semana contra los Jacksonville Jaguars en Florida.

Para esta ocasión, Steinfeld eligió un vestido rosa pastel Prada de caída suave, que dejaba ver su embarazo, acompañado por un voluminoso collar plateado que se convirtió en uno de los accesorios más comentados. Durante su recorrido en la alfombra frente a cámaras y fotógrafos, la artista mantuvo una actitud relajada y sonriente, tocando su vientre en varias ocasiones.

Además de su aparición, tuvo participación profesional relevante durante la gala. La película Sinners, en la que forma parte del elenco, recibió siete nominaciones a los Globos de Oro 2026. La actriz fue una de las encargadas en presentar premios a lo largo de la noche.