Camila Sodi le dedicó un lindo mensaje a la novia de Diego Luna: ¿cómo es hoy la relación entre ellos?

Camila Sodi y Diego Luna dejaron de ser pareja hace ya muchos años, pero tienen dos hijos juntos; Marina de Tavira es la pareja actual del actor, y recibió un mensaje en Instagram de la sobrina de Thalía.

Esto generó muchos comentarios, porque indica que se llevan bien, sino, no habría razón de que Sodi le escribiera a De Tavira en una foto. ¿Qué le dijo?, simplemente la frase: Qué bonita.

Marina de Tavira estuvo recientemente con Diego Luna en la entrega 75 de los Premios Emmy, el 15 de enero. Usó un vestido transparente de Dior con detalles en encaje rosa, negro y un elegante bordado.

La ocasión sin duda no pasó desapercibida ni para la ex de Diego, quien demostró ser una buena ex esposa. De hecho, no es la primera vez que le comenta, hay una clara admiración y respeto.

¿Cómo es la relación entre Diego, Marina y Camila?

Los tres son de las personalidades más herméticas del medio artístico, no suelen compartir cosas muy personales ni hablar de sus relaciones amorosas.

Sin embargo, es fácil notar que al haber dos hijos de por medio, es seguro que al convivir con Luna, Marina está presente la mayor parte del tiempo, puesto que lleva ya al menos cuatro años de relación con Diego.

Si llevan o no una amistad, no se sabe, lo que sí es que tanto Camila y Diego han sabido adaptar sus dinámicas familiares a sus proyectos laborales, pues ambos tienen carreras activas y exitosas.

Mismo caso el de Marina, pero su presencia está más en teatro o cine, a diferencia de Camila que está más en plataformas como Prime Video.

Es difícil captarlos juntos en eventos públicos a los tres, y si lo hacen, no son de hablar con la prensa. Salvo contadas excepciones, como el homenaje póstumo a Alejandro Luna, padre de Diego, quien murió en el 2022.