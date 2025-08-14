El consejo de Natalia Téllez a Minnie West sobre el duelo de perder a una madre

Las palabras de Natalia no solo fueron un gesto de apoyo hacia Minnie, sino también un recordatorio de que, incluso en la ausencia física, el vínculo con una madre permanece vivo. La idea de seguir “descubriéndola” con el paso del tiempo es una forma de resignificar la pérdida y mantenerla presente en la vida cotidiana.

La actriz mexicana Minnie West conmovió a sus seguidores al compartir un video en el que habló con total honestidad sobre cómo ha sido su vida después del fallecimiento de su mamá, la reconocida diseñadora gráfica Amparo Serrano, creadora de la marca Distroller y de la icónica “Virgencita Plis”.

En su relato, Minnie describió con crudeza lo que enfrenta cada día: despertar recordando que su madre ya no está, tomarse las pastillas “como si fueran el desayuno”, levantarse sin ganas de existir, fingir que todo está bien en medio de ataques de pánico y, en ocasiones, sentirse culpable por reír.

La vida después de que se muere tu mamá, en mi experiencia, es despertarte y acordarte otra vez, como todos los días, de que ya no está. Minnie West.

La empatía de Natalia Téllez

Entre los cientos de reacciones que recibió el video, destacó la de Natalia Téllez, conductora mexicana que también perdió a su madre, en su caso a causa del cáncer. Con la sensibilidad que la caracteriza, Natalia le dejó un mensaje que resonó con muchas personas que han atravesado el duelo por la pérdida de un ser querido. Su comentario decía:

Vas a pasar más años extrañándola de los que tuviste para conocerla, pero no dejarás de descubrirla y descubrirte en ella. Te lo prometo. Natalia Tellez.

