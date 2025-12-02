Suscríbete
Cuándo y dónde ver a Marc Anthony en cantar en el Rockefeller Center

El cantante puertorriqueño encabezará el icónico encendido del árbol con una presentación especial en Nueva York

Diciembre 02, 2025 
Tania Franco
Cristina Andina/Redferns

La temporada navideña en Nueva York tendrá uno de sus momentos más esperados con la participación de Marc Anthony en Christmas in Rockefeller Center. El artista confirmó que será parte del tradicional espectáculo que acompaña el emblemático encendido del árbol del Rockefeller Center, uno de los eventos más icónicos de las fiestas decembrinas.

La transmisión se realizará en vivo el miércoles 3 de diciembre a través de NBC y también estará disponible en la plataforma de streaming Peacock, reuniendo a millones de espectadores alrededor del mundo.

Con esta presentación, Marc Anthony se integra a la tradición neoyorquina que cada año combina música, celebridades y espíritu navideño, consolidando el evento como una vitrina global para artistas de talla internacional y marcando oficialmente el inicio de la Navidad en la ciudad que nunca duerme.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
