Miley Cyrus enciende rumores de compromiso con Maxx Morando

Durante la premiere de la película que se llevó a cabo este lunes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la cantante apareció en la alfombra roja con un llamativo anillo en su dedo anular izquierdo, la pieza lujosa de gran tamaño no pasó desapercibida y encendió los rumores sobre un posible compromiso con su pareja, el músico Max Morando, quien también asistió al evento.

La artista colocó su mano izquierda sobre el pecho de su pareja, dejando en primer plano el anillo que llevaba puesto. Aunque no se ha hecho ningún anuncio formal, se especula que la pareja podría estar comprometida para próximamente celebrar su boda. La especulación se intensificó cuando el padre de Max, Dan Morando, compartió en redes sociales una foto de la pareja en la que también se puede ver el anillo.

Cabe recordar que la relación de Miley y Max comenzó en 2022. Su primer aparición pública ocurrió durante el especial de Año Nuevo que Miley condujo para NBC, donde ambos compartieron el escenario. Más adelante, la cantante reveló detalles del comienzo de su relación, donde explicó que no fue la música lo que los unió, sino una cita organizada por amigos en común.

De ser cierto que Miley esté comprometida, no sería la primera vez que llegue al altar, ya que en diciembre de 2018, contrajo matrimonio con el actor australiano Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación de noviazgo de diez años y un matrimonio breve de menos de un año. Ambos se divorciaron en febrero de 2020, tras conflictos personales y supuestas infidelidades.