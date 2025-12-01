Suscríbete
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar “Breaking Bad” y revela por qué no quería estar en “Gossip Girl”

El actor confesó que audicionó junto a Aaron Paul para la serie y explicó por qué accedió estar en la serie que despegó su carrera

Diciembre 01, 2025 • 
Tania Franco
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar Breaking Bad

Alo Ceballos/FilmMagic

Antes de que “Breaking Bad” se convirtiera en un fenómeno global, Penn Badgley estuvo muy cerca de estar en ese proyecto y no en “Gossip Girl”. El actor confirmó que audicionó junto a Aaron Paul durante esa temporada de pilotos, aunque no fue elegido. Ese momento coincidió con una convicción personal: ya no quería seguir en televisión.

Y hasta ese día, era por mucho —sin comparación— el mejor y más contundente guion de televisión que había leído. Al final, fuimos Aaron Paul y yo quienes hicimos la prueba. Fue una de las tres únicas audiciones en toda mi carrera en las que pensé: “este papel es mío”, y no lo fue.
Penn Badgley.

El actor también explicó que, tras no quedarse con el papel, uno de los cocreadores del programa le escribió para ofrecerle su personaje en Gossip Girl, incluso diciéndole que sentía que él ya había explorado algo similar.

Badgley confesó no sentirse interesado por una trama adolescente que podría comprometer su vida laboral por 6 años o más, sin embargo su manager le insistió en aceptar, siendo que era un proyecto que prometía mucho éxito. Así fue como Penn le dio vida a Dan Humphrey en una de las series más exitosas de la historia de la televisión estadounidense.

Gossip Girl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
