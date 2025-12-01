Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo hijo junto a Cole Tucker

Vanessa Hudgens y el exjugador de béisbol Cole Trucker anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, el integrante que llegó a agrandar la familia de cuatro. El anuncio se dio a conocer la noche del 29 de noviembre a través de una publicación de la actriz en Instagram, en la que escribió, “bueno, yo lo hice. Tuve otro bebé. Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”.

Además, la actriz contó que durante el parto se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo, y con una selfie en sus historias con humor dijo, “labor: sacando bebés y vasos sanguíneos, lol”.

Pese a lo sucedido, la famosa se mostró feliz y agradecida por la llegada de su bebé. En la foto del anuncio se le ve a la pareja tomada de la mano en la cama del hospital.

Fue el pasado 12 de julio cuando Vanessa y Cole anunciaron públicamente que esperaban a su segundo bebé, compartiendo fotos en las que mostraba su pancita de embarazo. En los meses previos al nacimiento, la actriz compartió varias fotos en sus redes sociales. La noticia llega un año después del nacimiento de su primer hijo juntos, en julio del año pasado, cuyo nombre y apariencia se han mantenido en privado.