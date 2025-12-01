Suscríbete


Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo hijo junto a Cole Tucker

La actriz compartió la noticia del nacimiento de su bebé y reveló que sufrió la ruptura de vasos sanguíneos durante el intenso trabajo de parto

Diciembre 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
vanessa hudgens cole tucker

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se conocieron en 2020 y se casaron a finales de 2023

Instagram

Vanessa Hudgens y el exjugador de béisbol Cole Trucker anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, el integrante que llegó a agrandar la familia de cuatro. El anuncio se dio a conocer la noche del 29 de noviembre a través de una publicación de la actriz en Instagram, en la que escribió, “bueno, yo lo hice. Tuve otro bebé. Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”.

Además, la actriz contó que durante el parto se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo, y con una selfie en sus historias con humor dijo, “labor: sacando bebés y vasos sanguíneos, lol”.

Pese a lo sucedido, la famosa se mostró feliz y agradecida por la llegada de su bebé. En la foto del anuncio se le ve a la pareja tomada de la mano en la cama del hospital.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.51.55 AM.jpeg

Fue el pasado 12 de julio cuando Vanessa y Cole anunciaron públicamente que esperaban a su segundo bebé, compartiendo fotos en las que mostraba su pancita de embarazo. En los meses previos al nacimiento, la actriz compartió varias fotos en sus redes sociales. La noticia llega un año después del nacimiento de su primer hijo juntos, en julio del año pasado, cuyo nombre y apariencia se han mantenido en privado.

Vanessa Hudgens
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
