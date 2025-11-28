Kevin Spacey enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión sexual

De acuerdo con BBC, el proceso civil y las audiencias comenzarán el próximo año. En la audiencia preliminar, la jueza Christina Lambert fijó como fecha provisional de juicio el 12 de octubre de 2026, aunque aún no se ha decidido si los tres casos se resolverán en un solo juicio o en tres procesos consecutivos.

Según los documentos judiciales, los hechos que se denuncian habrían ocurrido cuando Spacey formaba parte del elenco o lideraba actividades en el teatro Old Vic Theatre de Londres, institución de la cual fue director artístico entre 2004 y 2013.

Uno de los demandantes, identificado únicamente como “LNP”, asegura que Spacey lo agredió sexualmente en unas 12 ocasiones entre 2000 y 2005. Otro, bajo seudónimo “GHI”, afirma que fue agredido en 2008, lo que le habría causado daños psiquiátricos y pérdidas económicas. Su demanda civil original data de 2022, pero quedó en suspenso cuando se priorizaron los cargos criminales. El tercer denunciante es Ruari Cannon, quien renunció a su anonimato y afirma que fue “manoseado” en 2013 en una fiesta tras una noche de prensa en la obra Sweet Bird of Youth en el Old Vic.

Spacey ha negado las nuevas acusaciones e impugnó dos de las demandas, aunque aún no ha presentado su defensa en la tercera. En su momento fue absuelto en un juicio penal en 2023, tras ser acusado por otros cuatro hombres.