Suscríbete
Entretenimiento

Kevin Spacey enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión sexual

El actor estadounidense deberá responder ante la justicia británica a demandas civiles presentadas por hombres que alegan haber sido víctimas del intérprete entre 2000 y 2013

Noviembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kevin-spacey-internado-emergencia.jpg

La preocupación por la salud de Kavin Spacey surgió inmediatamente entre los organizadores y asistentes al evento

INSTAGRAM

De acuerdo con BBC, el proceso civil y las audiencias comenzarán el próximo año. En la audiencia preliminar, la jueza Christina Lambert fijó como fecha provisional de juicio el 12 de octubre de 2026, aunque aún no se ha decidido si los tres casos se resolverán en un solo juicio o en tres procesos consecutivos.

Según los documentos judiciales, los hechos que se denuncian habrían ocurrido cuando Spacey formaba parte del elenco o lideraba actividades en el teatro Old Vic Theatre de Londres, institución de la cual fue director artístico entre 2004 y 2013.

Uno de los demandantes, identificado únicamente como “LNP”, asegura que Spacey lo agredió sexualmente en unas 12 ocasiones entre 2000 y 2005. Otro, bajo seudónimo “GHI”, afirma que fue agredido en 2008, lo que le habría causado daños psiquiátricos y pérdidas económicas. Su demanda civil original data de 2022, pero quedó en suspenso cuando se priorizaron los cargos criminales. El tercer denunciante es Ruari Cannon, quien renunció a su anonimato y afirma que fue “manoseado” en 2013 en una fiesta tras una noche de prensa en la obra Sweet Bird of Youth en el Old Vic.

Spacey ha negado las nuevas acusaciones e impugnó dos de las demandas, aunque aún no ha presentado su defensa en la tercera. En su momento fue absuelto en un juicio penal en 2023, tras ser acusado por otros cuatro hombres.

Kevin Spacey
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena tras la pérdida de una mamá
Entretenimiento
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena, acerca de la pérdida de una mamá
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Así han crecido los niños de Stranger Things
Entretenimiento
Así han crecido los niños de Stranger Things
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
miss-portugal.jpeg
Entretenimiento
Miss Portugal lanza acusación contra Miss Universe por excluir a mamás casadas y con hijos
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-andrade-reaparece-en-españa-hospitalizado-pancreatitis.png
Entretenimiento
Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de prisión
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
victoria-ruffo-bautizo-tessa.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas de la mano de José Alberto “El Güero” Castro
Tras una pausa de varios años, la actriz está lista para volver a protagonizar los melodramas en la televisión mexicana
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-electrocutada.jpg
Entretenimiento
Katy Perry sale victoriosa de la demanda contra Carl Westcott por su casa en Montecito
Un juez concedió a la cantante casi 2 millones de dólares en daños y perjuicios por la casa de Montecito valorada en 15 millones de dólares que le compró hace cinco años a Carl Westcott
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira.jpg
Entretenimiento
Shakira anuncia nuevas fechas en México para 2026
La cantante colombiana volverá al Estadio GNP Seguros el 27 de febrero
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Copy of SHOT_01_062_credit_ David Black.jpg
Entretenimiento
Dua Lipa abrirá su taquería en CDMX
La cantante no solo ofrecerá conciertos en la CDMX, sino que también dará sorpresas
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
CHRIS UCKERMANN SHOWCASE-4.jpg
Entretenimiento
Christopher Uckermann presenta su nueva propuesta musical
Christopher Uckermann sorprendió al público con una presentación sin precedentes de su nuevo material Perdido en los Graves, en un evento que combinó música, narrativa visual y un recorrido sensorial profundamente inmersivo
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez