Christopher Uckermann presenta su nueva propuesta musical
Christopher Uckermann sorprendió al público con una presentación sin precedentes de su nuevo material Perdido en los Graves, en un evento que combinó música, narrativa visual y un recorrido sensorial profundamente inmersivo
Durante la noche, también se llevó a cabo la premiere mundial del videoclip “A lo Lejos”, uno de los temas centrales del proyecto.
El evento tuvo lugar en IN SPACE, un venue reconocido por su propuesta multisensorial, donde la música cobra vida a través de instalaciones visuales que narran historias dentro de distintas salas temáticas. En este formato experiencial —muy distinto al showcase tradicional— los asistentes recorrieron cinco salas, cada una diseñada para revelar parte del proceso creativo del álbum. En este recorrido, las cinco salas integraron de manera armónica elementos como agua, aire, números, magia y proyecciones envolventes, permitiendo al público experimentar la esencia del material con todos los sentidos, incluso antes de escuchar cada tema en vivo.
A lo largo de la presentación, Christopher interpretó en vivo cinco de los temas que dan forma a Perdido en los Graves: “A lo Lejos”, “Qué Vida”, “Verde Claro”, “Perdido en los Graves” y “Pase Lo Que Pase”. Cada interpretación reforzó la narrativa creada para esta noche especial, conectando conceptualmente con el recorrido inmersivo previo.
Los invitados, que acudieron respetando el dress code en color negro, destacaron la elegancia del concepto y expresaron su fascinación por una experiencia que desdibuja la frontera entre concierto, instalación artística y cine.
Con esta presentación, Christopher Uckermann demuestra una faceta completamente cinematográfica, transportando al espectador a universos paralelos a través de su música y revelando una etapa artística renovada, profunda y llena de identidad. Perdido en los Graves marca un nuevo inicio en su trayectoria musical y confirma su visión como creador de experiencias que van más allá de lo convencional.