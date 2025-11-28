Suscríbete
Vadhir Derbez revela cómo se encuentra Aislinn Derbez tras la pérdida de su mamá

El artista mexicano está apoyando a su hermana ante el difícil momento que atraviesa

Noviembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Durante un encuentro con la prensa, Vadhir Derbez fue cuestionado sobre la manera en la que Aislinn Derbez está afrontando la pérdida de su madre, la actriz Gabriela Michel, quien falleció a los 65 años a causa de un infarto. El actor dijo de manera contundente, “como estaríamos cualquiera de nosotros”.

Además, el famoso pidió que la gente sea más empática con este tipo de situaciones, tomando en cuenta lo duro que es atravesar por la muerte de un ser tan amado. “En el momento que me pase a mí, qué horror tener que estar viendo el celular; lo vi con mi hermana. Invito a que tengan más empatía, que si alguien se quiere desaparecer una semana no significa que no esté sufriendo; que yo esté aquí no equivale a que no esté al pendiente de cómo está”.

Vadhir respondió a las críticas por la publicación que le dedicó y dijo, “me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella, solo no lo publiqué. Lo insensible es que uno tenga que buscar fotos y ver qué postear durante el duelo para que la gente vea que estás apoyando. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
