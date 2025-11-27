Suscríbete
LuxuryLab Pop-Up Market: el encuentro de lujo que celebra el talento latino

Noviembre 27, 2025 
Rodeo Drive, una de las avenidas más exclusivas del mundo, fue el escenario perfecto para que LuxuryLab Global celebrara con éxito la quinta edición de LuxuryLab Pop-Up Market 2025, un evento que reunió durante tres días lo mejor del lujo emergente en el icónico Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, reconocido por su historia, su lujo discreto y su estrecha relación con el cine y la moda.

luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino-evento.jpg

La edición 2025, consolidó a LuxuryLab Pop-Up Market como una de las plataformas más influyentes del lujo creativo en la región, al reunir talento latino, compradores internacionales, socialités, figuras clave de la industria y medios internacionales.

luxurylab-pop-up-market-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino.png
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-talento-latino.jpg
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino-2.jpg

Como parte del programa de inauguración, se llevó a cabo el corte de listón simbólico en la entrada principal del Beverly Wilshire contando con la presencia del Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutierrez y Julie Wagner CEO de Beverly Hills Conference and Visitors Bureau, seguido de una recepción inaugural, donde marcas, compradores, invitados especiales y prensa celebraron el inicio del Pop-Up Market.

luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-lujo-que-celebra-el-talento-latino.jpeg

“LuxuryLab Pop-Up Market nació con la misión de abrir puertas al talento y crear conexiones que impulsen el crecimiento de las marcas hacia mercados internacionales. Esta edición en Beverly Hills marca un nuevo capítulo para la creatividad de diseñadores emergentes en la industria del lujo”, señaló Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Pop-Up Market durante el corte de listón.

luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento.jpg

La curaduría, liderada por Luisa Serna, destacó propuestas de marcas como: Alma de Sur, Daniela Califa, José Sánchez, Morena Corazón, Le Superbe, Sophie Simone, Zac Be, Aiyah y Biblioteca Activist Wear, entre otras como Casa del Agua, reafirmando la excelencia artesanal y la fuerza creativa del talento latinoamericano.

luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino-5.jpg
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino-6.jpeg
luxurylab-pop-up-market-el-encuentro-de-lujo-que-celebra-el-talento-latino-7.jpg

Finalmente, los asistentes también vivieron una experiencia gastronómica única en el exclusivo Crustacean Beverly Hills, acompañada de un brindis presentado por Loco Tequila, que dio el toque festivo y sofisticado a la jornada.

