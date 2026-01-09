Suscríbete
Este temático bar de CDMX te sube a un avión en primera clase de los 70s

Un concepto inmersivo que convierte un drink en toda una experiencia de viaje

Enero 09, 2026 
Tania Franco
Desde que cruzas la puerta, It’s Business Friends te introduce en un viaje sensorial inspirado en la cabina de primera clase de un avión. El diseño, la iluminación y hasta la disposición de los asientos recrean la atmósfera de un vuelo de lujo, haciendo que la experiencia comience antes de pedir el primer trago.

Aunque el set up de las mesas puede resultar poco convencional. Aquí no solo vienes a beber, vienes a vivir una experiencia diferente, ideal para una salida con amigos o una cita fuera de lo común. Además de drinks, hay noches de jazz en vivo y karaoke a bordo.

La carta de cocteles apuesta por combinaciones creativas y presentaciones cuidadas, alineadas con el mood elegante y viajero del lugar. Más que un bar tradicional, It’s Business Friends se siente como una escala glam en medio de la rutina urbana.

