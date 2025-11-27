Suscríbete
Entretenimiento

Dua Lipa abrirá su taquería en CDMX

La cantante no solo ofrecerá conciertos en la CDMX, sino que también dará sorpresas

Noviembre 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Copy of SHOT_01_062_credit_ David Black.jpg

Hoy, la superestrella global del pop, ganadora de 3 premios GRAMMY y 7 premios BRIT, Dua Lipa, por medio de redes sociales, anunció que abrirá su propia taquería en CDMX Taquería ‘La Dua’, todo esto como parte de su visita a México con la gira Radical Optimism Tour. En dicho lugar, los fans de Dua podrán encontrar souvenirs, photo opportunities y mucha música de la cantante. Además de que habrá un menú especial inspirado en Dua Lipa

¿CUÁNDO?
Día: Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre
Hora: 12 de la tarde a 12 de la noche
Lugar: Los Caramelos Condesa
Dirección: Avenida Michoacán 93, Colonia Condesa, CDMX

Asimismo, Dua Lipa se encuentra en medio de la etapa latinoamericana de su tour mundial Radical Optimism Tour, misma que concluirá con tres espectaculares presentaciones consecutivas en Ciudad de México, México, en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.

IMG_0998.PNG

La gira mundial acompaña el lanzamiento del tercer álbum de Dua, Radical Optimism, que alcanzó el #1 en 12 países, incluyendo el Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024 y logró las mayores ventas en la primera semana para una artista femenina del Reino Unido desde 2021. En Estados Unidos, el álbum debutó en el #1 en el Billboard Top Album Sales Chart y en el #2 en el Billboard 200, marcando la mejor semana de ventas en la carrera de Dua hasta la fecha. Además, Radical Optimism, cuenta con certificación Oro en México.

Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Entretenimiento
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift lanza "The Fate of Ophelia" en un inesperado remix con The Chainsmokers
Entretenimiento
Taylor Swift lanza “The Fate of Ophelia” en un inesperado remix con The Chainsmokers
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Vadhir Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel
Entretenimiento
Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
Todas las categorías en las que fue nominada Frankenstein en los Critics Choice Awards 2025
Entretenimiento
Todas las categorías en las que fue nominada “Frankenstein” en los Critics Choice Awards 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg
Entretenimiento
Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-estonia-renuncia-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025
La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aislinn-derbez-mama-murio-causa-de-muerte.jpeg
Entretenimiento
Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez
A través de sus redes sociales, la actriz Aislinn informó la causa de fallecimiento de la actriz de doblaje a los 65 años
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Las primeras palabras de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel
Entretenimiento
Aislinn Derbez rompe el silencio y revela la causa del fallecimiento de su mamá Gabriela Michel
La actriz abrió su corazón en Instagram para agradecer el apoyo y pedir respeto en medio de su proceso de duelo
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
La actriz de doblaje y locutora mexicana murió a los 65 años
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez