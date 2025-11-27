Dua Lipa abrirá su taquería en CDMX

Hoy, la superestrella global del pop, ganadora de 3 premios GRAMMY y 7 premios BRIT, Dua Lipa, por medio de redes sociales, anunció que abrirá su propia taquería en CDMX Taquería ‘La Dua’, todo esto como parte de su visita a México con la gira Radical Optimism Tour. En dicho lugar, los fans de Dua podrán encontrar souvenirs, photo opportunities y mucha música de la cantante. Además de que habrá un menú especial inspirado en Dua Lipa

¿CUÁNDO?

Día: Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre

Hora: 12 de la tarde a 12 de la noche

Lugar: Los Caramelos Condesa

Dirección: Avenida Michoacán 93, Colonia Condesa, CDMX

Asimismo, Dua Lipa se encuentra en medio de la etapa latinoamericana de su tour mundial Radical Optimism Tour, misma que concluirá con tres espectaculares presentaciones consecutivas en Ciudad de México, México, en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.

La gira mundial acompaña el lanzamiento del tercer álbum de Dua, Radical Optimism, que alcanzó el #1 en 12 países, incluyendo el Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024 y logró las mayores ventas en la primera semana para una artista femenina del Reino Unido desde 2021. En Estados Unidos, el álbum debutó en el #1 en el Billboard Top Album Sales Chart y en el #2 en el Billboard 200, marcando la mejor semana de ventas en la carrera de Dua hasta la fecha. Además, Radical Optimism, cuenta con certificación Oro en México.