Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez

El día de ayer, Aislinn Derbez compartió un mensaje en el que confirmó la muerte de su madre y agradeció por el apoyo recibido en estos momentos, luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes oficializó la noticia del deceso y expresó sus condolencias a la familia de la actriz en una publicación, reconociendo el legado profesional de Michel en el mundo del doblaje.

La noche del día lunes, Aislinn informó que su madre falleció a causa de un infarto, y pidió que se respete su duelo en paz. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Por su parte , el actor Eugenio Derbez quien se encontraba en la entrega de los Emmy, nominado como productor ejecutivo por la serie “Y llegaron de noche”, fue cuestionado sobre la muerte de Michel, y declaró, “me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija. La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, dijo.

Por otro lado, Alessandra Rosaldo externó su apoyo a Aislinn y a sus hermanas ante el complicado momento familiar por el que atraviesan, “convivimos con ella en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.

Gabriela Michel construyó una carrera relevante en la industria del doblaje en México y América Latina. Participó en películas y series como “Tinker Bell”, además de desempeñarse como locutora y actriz de voz para diversos personajes. En el plano personal, Michel fue madre de tres hijas, Aislinn Derbez, fruto de su primer matrimonio con Eugenio Derbez y Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, nacida de su segundo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera.