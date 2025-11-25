Suscríbete
Entretenimiento

Eugenio Derbez se pronuncia tras la muerte de la madre de Aislinn Derbez

A través de sus redes sociales, la actriz Aislinn informó la causa de fallecimiento de la actriz de doblaje a los 65 años

Noviembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
aislinn-derbez-mama-murio-causa-de-muerte.jpeg

El día de ayer, Aislinn Derbez compartió un mensaje en el que confirmó la muerte de su madre y agradeció por el apoyo recibido en estos momentos, luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes oficializó la noticia del deceso y expresó sus condolencias a la familia de la actriz en una publicación, reconociendo el legado profesional de Michel en el mundo del doblaje.

La noche del día lunes, Aislinn informó que su madre falleció a causa de un infarto, y pidió que se respete su duelo en paz. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Por su parte , el actor Eugenio Derbez quien se encontraba en la entrega de los Emmy, nominado como productor ejecutivo por la serie “Y llegaron de noche”, fue cuestionado sobre la muerte de Michel, y declaró, “me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija. La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, dijo.

Por otro lado, Alessandra Rosaldo externó su apoyo a Aislinn y a sus hermanas ante el complicado momento familiar por el que atraviesan, “convivimos con ella en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.

Gabriela Michel construyó una carrera relevante en la industria del doblaje en México y América Latina. Participó en películas y series como “Tinker Bell”, además de desempeñarse como locutora y actriz de voz para diversos personajes. En el plano personal, Michel fue madre de tres hijas, Aislinn Derbez, fruto de su primer matrimonio con Eugenio Derbez y Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, nacida de su segundo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera.

Aislinn Derbez Gabriela Michel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Maná hace historia en Los Ángeles como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Michelle Yeoh revela cómo asustó accidentalmente a Ariana Grande
Entretenimiento
El susto que se llevó Ariana Grande durante el rodaje de “Wicked: For Good”
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
Justin Bieber
Entretenimiento
Justin Bieber ayuda a un conductor varado y el video se vuelve viral
Noviembre 24, 2025
¿Timothée Chalamet es EsDeeKid?
Entretenimiento
¿Qué es lo que está sucediendo con Timothée Chalamet? La teoría que está encendiendo a internet
El fenómeno que está explotando Internet y por qué millones creen que el actor podría estar detrás del artista de rap
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-24 at 2.08.31 PM.jpeg
Entretenimiento
“Wicked: For Good” arrasa en taquilla con 226 mdd recaudados en todo el mundo
La segunda entrega de la película llenó los cines este fin de semana marcando récord
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
EROS_ALICIAxCS.jpg
Entretenimiento
Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”
El artista lanzó nuevo material musical en italiano y español que incluye colaboraciones con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León y más
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-africa-oceania.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos
Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025 anunció que renuncia a su título regional de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier relación futura con la organización
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
stephanie salas
Entretenimiento
Stephanie Salas revela que la familia Pinal alista homenaje para Silvia Pinal
La nieta de la fallecida diva del cine mexicano dio a conocer que la familia realizará un homenaje con motivo del primer aniversario luctuoso de la famosa
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez