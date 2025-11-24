Suscríbete
El susto que se llevó Ariana Grande durante el rodaje de “Wicked: For Good”

La escena que terminó con un grito y un lente de contacto volando

Noviembre 24, 2025 • 
Tania Franco
Michelle Yeoh revela cómo asustó accidentalmente a Ariana Grande

El rodaje de “Wicked: For Good” sigue dejando anécdotas imperdibles, y una de las más virales la protagonizan Michelle Yeoh, quien interpreta a “Madame Morrible”, y Ariana Grande, “Glinda”. Durante una reciente conversación del elenco, Yeoh reveló que una escena que debía ser intensa terminó convirtiéndose en un susto monumental para la cantante.

La actriz contó que, para conectar emocionalmente con Ariana, se enfocaba en mirar a Glinda “con toda su inocencia y frescura”, un contraste perfecto con la fuerza de su propio personaje. Sin embargo, el director Jon M. Chu tenía otros planes:

Él venía y me decía: ‘asústala muchísimo’. Yo le pregunté si estaba seguro… y me dijo que sí.
Michelle Yeoh.

A partir de ahí, todo escaló. Michelle Yeoh recordó que simplemente corrió hacia Ariana con toda la rudeza de Madame Morrible, gritando como lo haría en la historia. La reacción fue inmediata.

Ariana, totalmente en personaje, se dejó caer en un sofá del susto. El impacto fue tan real que uno de los lentes de contacto de Ariana salió volando.

El episodio corresponde a una escena donde “Madame Morrible” grita a Glinda que se calle, un momento que, aunque dramático en pantalla, terminó siendo uno de los más memorables en el set.

Ariana Grande Wicked
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
