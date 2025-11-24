“Wicked: For Good” arrasa en taquilla con 226 mdd recaudados en todo el mundo

“Wicked: For Good” conquistó la taquilla global con una recaudación estimada de 226 millones de dólares en su fin de semana de estreno, lo que convierte a la cinta en el mayor estreno de la historia para una adaptación de un musical de Broadway, con la participación de Elphaba (Cynthia Erivo) con Glinda (Ariana Grande).

La secuela dirigida por Jon M. Chu de Universal Pictures, retoma la confrontración entre Elphaba y el corrupto Mago de Oz, mientras Glinda asciende en la corte y ambas amigas deben elegir un bando en una guerra política. En esencia, la cinta explora cómo Elphaba se convierte en la figura villana icónica, mientras que Glinda se convierte en la heroína pública, desafiando las nociones preconcebidas del bien y del mal, y mostrando las consecuencias de la manipulación política y la amistad inquebrantable.

El filme también se convirtió en el segundo mejor debut para Universal a nivel doméstico, superado únicamente por “Jurassic World” y la segunda mayor apertura en la historia en el periodo previo al feriado de Acción de Gracias.