Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”

Tres años después del último proyecto discográfico, Eros Ramazzotti inaugura un nuevo capítulo de su extraordinaria carrera, después de cuarenta años de la inolvidable interpretación de “Una storia importante” al Festival di Sanremo. Estrena “Una Historia Importante”, el nuevo álbum - en versión en italiano y español - por Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuido por Sony Music Entertainment.

Que incluye el sencillo “La Aurora” en colaboración con Alicia Keys, 17 veces ganadora de los GRAMMY® Awards, cantautora, música, productora, fundadora de Keys Soulcare, autora bestseller del New York Times, productora cinematográfica/televisiva y teatral de Broadway, empresaria y una voz poderosa en el mundo del activismo. En esta nueva versión producida por Alicia Keys, las voces de los dos artistas se fusionan en un diálogo auténtico, capaz de dar a una de las canciones más preciadas e íntimas del repertorio de Ramazzotti una nueva luz.

Alicia Keys se une a las importantes colaboraciones ya anunciadas del álbum: Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali, Ultimo los grandes artistas que acompañan a Eros en un viaje largo 15 canciones entre inéditos y algunos de los éxitos más icónicos de su carrera arreglados en una nueva versión en italiano y español.

Para la producción de este nuevo proyecto que fusiona pasado, presente y futuro en un único sonido, Eros elige volver a colaborar con CanovA, entrelazando en 15 pistas canciones inéditas con algunos de los éxitos más icónicos de su carrera, rearregladas en una nueva versión con grandes artistas internacionales e italianos.

Entre los inéditos del álbum - “Festa” / “Fiesta”, “Domani” / “Mañana”, “Solo insieme a te” / “Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche” / “Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi” / “5 segundos” - también está el primer sencillo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido” - escrito con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA - con el que Eros Ramazzotti logró el récord absoluto de ser el primer artista de 2025 en alcanzar directamente el #1 de EarOne Airplay en la semana de su lanzamiento. Otra nueva canción ya se ha cantado en vivo: “Buona stella”, escrita con Elisa (producida por Elisa, Marz, Zef, Will Medini), dúo presentado en estreno mundial durante las dos noches con entradas agotadas del World Tour Gala Première en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

El sonido de Ramazzotti se encuentra con la energía y la fuerza inagotable de Jovanotti, con quien escribió “La mia strada” / “La aventura”, mientras que con Max Pezzali nace “Come nei film” relatando recuerdos, amistad y encuentros inesperados capaces de transformar la vida en un giro inesperado de película.

Para enriquecer el álbum, también nuevas colaboraciones internacionales: en “Otra como tú”, Eros hace un dueto con la artista símbolo de la música mexicana contemporánea Carín León, una de las voces más importantes del panorama latino, ganador de cuatro Latin Grammy, quien produce la canción renovando su encanto y dándole nueva intensidad. “Fuego en el fuego” se transforma en una explosión de ritmo de alcance internacional gracias a la colaboración con Lali, cantante y actriz entre las más populares y reconocidas de América Latina. En 2023 fue la primera artista femenina argentina en llenar el Estadio Vélez con más de 50.000 personas y con su gira mundial reunió a más de medio millón de espectadores en varios países. En la versión española, “Una emoción para siempre” cobra nueva vida gracias a la cantautora puertorriqueña Kany García, ícono del pop latino y siete veces ganadora de los Latin Grammy Awards, conocida por su narrativa poderosa y sus letras emotivas.

En cambio, en la versión italiana del disco, “Un’emozione per sempre” se convierte en un diálogo entre dos generaciones del cantautorato italiano junto a Ultimo, mientras que en “Quanto amore sei” / “Cuanto amor me das” Eros Ramazzotti vuelve a cantar con Giorgia, y una sesión espontánea en el estudio con el amigo de siempre Andrea Bocelli dio lugar a una emocionante versión de “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”.

“Una Historia Importante” está disponible en muchos formatos especiales. En italiano: doble vinilo negro, translúcido, naranja, naranja autografiado, CD, Jewel Box, Deluxe y Deluxe firmado. En español: doble vinilo negro, naranja y naranja autografiado, CD Jewel Box, deluxe y deluxe autografiado.

Después del gran éxito del World Tour Gala Première con 30.000 espectadores en Ámsterdam, UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, la gira producida por RadioRama y distribuida por Friends & Partners y Eventim Live international que comenzará en Paris y tocará 30 países de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica. Desde el 06 de junio 2026 también el esperado regreso de Eros Ramazzotti en los estadios italianos.

Las entradas para la fecha cero de UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, programada para el 11 de febrero de 2026 en el PalaUnical de Mantua, estarán disponibles a partir de las 18:00 (hora local) del viernes 21 de noviembre.

