Eros Ramazzotti

Entretenimiento
Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”
El artista lanzó nuevo material musical en italiano y español que incluye colaboraciones con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León y más
Noviembre 24, 2025
Diana Laura Sánchez