Suscríbete
Entretenimiento

Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez

La actriz de doblaje y locutora mexicana murió a los 65 años

Noviembre 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mama-de-aislinn-derbez.jpeg

La noticia fue confirmada por la ANDI, que comunicó el sensible fallecimiento de la intérprete Gabriela Michel, actriz mexicana con una amplia trayectoria en el doblaje, quien prestó su voz a diferentes personajes en películas de Disney como las de la saga Tinker Bell y la nueva versión de La mansión embrujada, así como en series de televisión como Esposas desesperadas.

Michel trabajó como actriz de doblaje y locutora durante varios años; entre sus papeles más conocidos están: la voz en español de Samantha Jones en la serie Sex and the City, la reina Clarion en las películas de Campanita (Tinker Bell). Además, fue directora de escena durante más de 10 años del programa “En familia con Chabelo”.

Michel contrajo matrimonio con Eugenio Derbez en la década de los 80 y fruto de esa relación nació la actriz Aislinn. Gabriela Michel nació en la Ciudad de México y desde temprana edad comenzó a incursionar en la actuación, fue así como coincidió con Eugenio Derbez, en la escuela de actuación y danza en la colonia del valle.

Sin embargo, su matrimonio no prosperó y la relación terminó cuando Aislinn era una niña. Después la actriz se volvió a casar, con el conductor y actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más.

Aislinn Derbez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
EROS_ALICIAxCS.jpg
Entretenimiento
Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-africa-oceania.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
stephanie salas
Entretenimiento
Stephanie Salas revela que la familia Pinal alista homenaje para Silvia Pinal
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video que volvió tendencia a la bailarina más comentada de Shakira
Entretenimiento
El video que volvió tendencia a la bailarina más comentada de Shakira
Noviembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
chris-hemsworth-papa.jpeg
Entretenimiento
Chris Hemsworth revela que su padre tiene alzhéimer y se prepara por si algún día también lo padece
Pruebas revelaron en 2022 que el actor tiene entre ocho y diez posibilidades de más de desarrollar la enfermedad en el futuro
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-rojas-habla-de-su-separacion-de-zaguepng
Entretenimiento
Paola Rojas revela que ya perdonó a Zague tras 7 años de su divorcio
La periodista contó cómo es su relación con el padre de sus hijos tras el escándalo que derivó en su separación hace varios años
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo-raul-rocha.jpeg
Entretenimiento
Raúl Rocha responde a juez que llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch
El presidente de Miss Universo se pronunció tras las acusaciones de Omar Harfouch sobre el triunfo de la tabasqueña
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beyonce-las-vegas.jpeg
Entretenimiento
Beyoncé acapara la atención en el Gran Premio de Las Vegas
La cantante acudió con su esposo Jay-Z a uno de los eventos más esperados de la Fórmula 1
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-nawat.jpeg
Entretenimiento
Así fue el reencuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil
Tras la polémica que protagonizaron ambos al inicio de la concentración del certamen, la actual reina de MU y el empresario tailandés se reencontraron
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez