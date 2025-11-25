Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez

La noticia fue confirmada por la ANDI, que comunicó el sensible fallecimiento de la intérprete Gabriela Michel, actriz mexicana con una amplia trayectoria en el doblaje, quien prestó su voz a diferentes personajes en películas de Disney como las de la saga Tinker Bell y la nueva versión de La mansión embrujada, así como en series de televisión como Esposas desesperadas.

Michel trabajó como actriz de doblaje y locutora durante varios años; entre sus papeles más conocidos están: la voz en español de Samantha Jones en la serie Sex and the City, la reina Clarion en las películas de Campanita (Tinker Bell). Además, fue directora de escena durante más de 10 años del programa “En familia con Chabelo”.

Michel contrajo matrimonio con Eugenio Derbez en la década de los 80 y fruto de esa relación nació la actriz Aislinn. Gabriela Michel nació en la Ciudad de México y desde temprana edad comenzó a incursionar en la actuación, fue así como coincidió con Eugenio Derbez, en la escuela de actuación y danza en la colonia del valle.

Sin embargo, su matrimonio no prosperó y la relación terminó cuando Aislinn era una niña. Después la actriz se volvió a casar, con el conductor y actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más.