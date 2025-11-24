El ex príncipe Andrés es solicitado a declarar ante Congreso de EU por caso de Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés rechazó responder a la petición del Congreso de Estados Unidos para ser interrogado sobre su relación con Jeffrey Epstein, luego de que 16 demócratas firmaron una carta en la que pedían a Andrés que participara en una “entrevista transcrita” por la comisión de la supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso de Epstein, quien antes de suicidarse en la cárcel, era juzgado por cargos de tráfico sexual.

La carta pedía a Andrés, que respondiera antes del 20 de noviembre, luego de que le fueron retirados sus títulos de la realeza por su relación con Epstein. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos carece de protestad para obligar a testificar a ciudadanos extranjeros, por lo que Andrés se negó a ceder.

En un comunicado, dos miembros de la comisión del congreso subrayaron, “el silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio de los demócratas de la Comisión de Supervisión lo dice todo. Los documentos que hemos revisado, junto con los registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, planean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose”.