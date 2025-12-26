Nuevos archivos del caso Epstein señalan correos ligados al ex príncipe Andrés

De acuerdo con los archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un mensaje enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral residencia veraniega de la monarquía británica solicitaba a Maxwell la búsqueda de “amigas inapropiadas”.

El mensaje habría sido enviado bajo el alías del “hombre invisible”, un seudónimo que según los contactos revelados en los documentos, estaría relacionado con una dirección identificada como “duque de York”, título que pertenecía al príncipe Andrés, de acuerdo con reportes de la BBC.

El remitente preguntaba si ya se habían encontrado “nuevas amigas inapropiadas”, a lo que Maxwell responde con una referencia a un encuentro próximo. Otros correos incluidos en el expediente contienen menciones recurrentes a “chicas”, según la documentación judicial.

A esto se le suman las fotos y videos que se dieron a conocer de Andrés tumbado sobre el regazo de cinco mujeres en la residencia real de Sandringham, en la que también aparece Maxwell.