Suscríbete
Entretenimiento

Beyoncé acapara la atención en el Gran Premio de Las Vegas

La cantante acudió con su esposo Jay-Z a uno de los eventos más esperados de la Fórmula 1

Noviembre 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
beyonce-las-vegas.jpeg

El Gran Premio de Las Vegas congregó a miles de aficionados, y a figuras del entretenimiento que se dieron cita para disfrutar del GP de la Fórmula 1. La cantante estadounidense Beyoncé llegó acompañada de su esposo, luciendo un look de carreras de Louis Vuitton.

Beyoncé también vivió de cerca la adrenalina, ya que subió al auto con el piloto Lewis Hamilton al volante de un Ferrari para vivir la experiencia al máximo, además de mostrarle unos detalles del equipo y del ambiente dentro del paddock. Antes de la carrera, la pareja vivió la experiencia, que dejó a Jay-Z un poco nervioso, como él mismo admitió en un video.

La escena de cuando la famosa se subió al auto junto al británico se volvió viral y reforzó la presencia mediática del evento, demostrando que la F1 sigue siendo un imán para las estrellas internacionales.

La aparición de Beyoncé se sumó al aire glamuroso que caracteriza al GP de Las Vegas, que combina talento musical y velocidad en la pista, creando un ambiente inolvidable. Sin duda, la visita de la estrella demuestra que la F1 es mucho más que automovilismo, es un espectáculo total donde el glamour y la emoción van de la mano.

Beyoncé y Jay Z Beyonce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
El video viral donde la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de Wicked: For Good
Entretenimiento
El video viral de cómo la mamá de Ariana Grande se conmueve en la premiere de “Wicked: For Good”
Noviembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl
Entretenimiento
Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl: “No podía seguir ahí, me estaba matando”
Noviembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Ariana Grande se despide de Glinda con un mensaje que conmovió a todos
Entretenimiento
Ariana Grande se despide de Glinda con un mensaje que conmovió a todos
Noviembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Eugenio Derbez elogia a Guillermo del Toro tras ver Frankenstein
Entretenimiento
Eugenio Derbez elogia a Guillermo del Toro tras ver Frankenstein: “Creó un monstruo más humano que nosotros”
Noviembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
maite-perroni-criticas-peso.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni alza la voz en contra de la violencia digital y los estereotipos corporales
La actriz y cantante ha recibido duras críticas por su peso
Noviembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-custodia-intijpg
Entretenimiento
Cazzu habla del estatus legal de la custodia de su hija Inti
Cazzu arribó a la Ciudad de México para cumplir con un compromiso laboral, y a su llegada fue cuestionada sobre la situación legal con el papá de su hija
Noviembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-demanda-universal
Entretenimiento
Fiscalía desmiente a Christian Nodal y a sus papás
La Fiscalía General de la República emitió una ficha informativa para aclarar el estado del proceso legal del cantante y sus padres, quienes enfrentan una denuncia de Universal Music
Noviembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch gana Miss Universo y se lleva cuantioso premio
La tabasqueña se convirtió en la mujer más bella del mundo tras ganar el certamen internacional en Tailandia
Noviembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios
Entretenimiento
Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios
La diseñadora revela cómo las críticas, la presión de los 90 y la fama de las Spice Girls la llevaron a ocultar su propia lucha
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco