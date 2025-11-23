Chris Hemsworth revela que su padre tiene alzhéimer y se prepara por si algún día también lo padece

El actor australiano Chris Hemsworth de 42 años reveló que su padre Craig de 71 años padece alzhéimer, así lo anunció a raíz de un documental conjunto en el que ambos viajan a su pasado más familiar y recorren Australia llevando a cabo una especie de terapia de reminiscencia. El protagonista de Thor explicó la reacción de su progenitor ante la noticia, “tiene una perspectiva increíble al respecto. Le provoca miedo y ansiedad, pero también le lleva a no dar nada por sentado, y mientras pueda, le motiva para seguir sumando tantos recuerdos como sea posible y revivir los antiguos”.

Precisamente hace dos años, al actor le diagnosticaron un mayor riesgo de padecer la enfermedad de su padre en el futuro, luego se someterse a una serie de pruebas genéticas para comprobar qué le deparaba el futuro. En aquel momento, los médicos le encontraron dos copias del gen APOE4, uno de su padre y otro de su madre, cuyos estudios lo han relacionado con un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Tras enterarse, el actor lo contó públicamente para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de hacerse chequeos médicos con frecuencia. “Esto puede ser una motivación para que las personas se cuiden mejor y para que entiendan que hay pasos que pueden tomar para prevenirlo”.

Ahora, padre e hijo protagonizan el documental A Road Trip to Remember (un viaje para recordar), que tiene una duración de una hora y se emitirá en NatGeo el próximo 24 de noviembre, el cual también estará disponible en Disney+, en el que ambos recorren Australia para recorrer lugares clave para su familia, visitando desde una casa en Melbourne donde vivieron a principios de los noventa, pasando por un rancho donde Craig había trabajado con toros y búfalos en los ochenta, o visitando un arroyo en el interior del país donde solían jugar Chris y sus hermanos, Luke y Liam, cuando eran pequeños.

El actor cuenta que este viaje al pasado junto a su padre ha sido una especie de experimento para ralentizar el avance del alzhéimer y que se ha hecho bajo la supervisión de su doctor. “La ciencia que rodea esta terapia de reminiscencia me pareció un concepto fascinante. La exposición a los recuerdos estimula el hipocampo, la misma parte del cerebro que ataca el alzhéimer. Lo que nos quedó claro fue la conexión. Ya sea que tengamos otros 20 años o 20 días, se trata de aferrarse a cada instante. Así como conectar a un nivel. más profundo con la mayor frecuencia posible”, mencionó.