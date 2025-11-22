Suscríbete
Ariana Grande se despide de Glinda con un mensaje que conmovió a todos

La actriz cerró su etapa en “Wicked” con unas emotivas palabras

Noviembre 21, 2025 • 
Tania Franco
Instagram: Ariana Grande.

Ariana Grande dijo adiós a Glinda, el icónico papel que interpretó en Wicked, y lo hizo con la misma dulzura con la que dio vida a la Bruja Buena. A través de una serie de fotos —desde instantes íntimos en camerinos hasta imágenes en pleno escenario— la cantante compartió un mensaje que emocionó a millones de fans.

Gracias, mi dulce Glinda, por todo. Te amaré siempre.
Ariana Grande.

Junto al estreno de Wicked: For Good, la segunda parte del fenómeno musical, la artista expresó gratitud hacia el equipo, la producción y todos quienes le permitieron construir una Glinda luminosa, vulnerable y mágica.

El equipo de la película también respondió con cariño, agradeciendo a Ariana por haber cuidado al personaje con tanta entrega y sensibilidad. Su despedida marca el fin de una etapa monumental, pero también el inicio de un legado: para muchos, Ariana Grande ya es una de las mejores Glindas que ha pasado por la historia de Wicked.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
