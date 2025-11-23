Las fotos de la boda civil de Antonio Mauri con Andrea Baumgartner

Tras consolidar una relación de cuatro años, la pareja decidió dar el siguiente paso para unir sus vidas mediante su boda a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos. Ambos se conocieron en la universidad gracias a amigos en común que los presentaron, sin pensar en que protagonizarían una bonita historia de amor que los llevó a ser marido y mujer.

Fue en 2024 cuando la pareja anunció su compromiso luego de tres años de relación, ahora meses después, celebraron su boda civil en un encuentro romántico y familiar. Mediante redes sociales, el hijo menor de Antonio Mauri compartió algunas postales de la celebración en la que la novia eligió un vestido color rosa pastel de manga larga y flores aplicadas en relieve.

Antonio por su parte, combinó su look con el de su ahora esposa, con un traje gris claro y una camisa blanca con un pañuelo. En las fotos ambos reflejaron el amor y la complicidad que existe entre ellos.

La celebración se llevó a cabo en un elegante salón, en el que estuvieron acompañados de sus padres. Toño Mauri le dedicó unas bonitas palabras a su hijo, “Andrea y Toño, muchas felicidades, qué emoción verlos casados, y en unos días ante Dios”.