Personalidades

Las fotos de la boda civil de Antonio Mauri con Andrea Baumgartner

Antonio, hijo del actor Toño Mauri y Carla Alemán, celebró su boda civil tras comprometerse hace un año

Noviembre 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
boda-antonio-mauri.jpeg

Tras consolidar una relación de cuatro años, la pareja decidió dar el siguiente paso para unir sus vidas mediante su boda a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos. Ambos se conocieron en la universidad gracias a amigos en común que los presentaron, sin pensar en que protagonizarían una bonita historia de amor que los llevó a ser marido y mujer.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 12.35.07 PM.jpeg

Fue en 2024 cuando la pareja anunció su compromiso luego de tres años de relación, ahora meses después, celebraron su boda civil en un encuentro romántico y familiar. Mediante redes sociales, el hijo menor de Antonio Mauri compartió algunas postales de la celebración en la que la novia eligió un vestido color rosa pastel de manga larga y flores aplicadas en relieve.

Antonio por su parte, combinó su look con el de su ahora esposa, con un traje gris claro y una camisa blanca con un pañuelo. En las fotos ambos reflejaron el amor y la complicidad que existe entre ellos.

La celebración se llevó a cabo en un elegante salón, en el que estuvieron acompañados de sus padres. Toño Mauri le dedicó unas bonitas palabras a su hijo, “Andrea y Toño, muchas felicidades, qué emoción verlos casados, y en unos días ante Dios”.

