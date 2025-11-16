Suscríbete
Charles Leclerc lanza su propia marca de ropa

El piloto monegasco anunció CL16, su propia línea de 12 piezas inspiradas en su estilo

November 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Junto a su prometida y su inseparable perrito Leo, Charles Leclerc lanzó su propia marca de ropa de 12 piezas, en las que observamos prendas con cortes relajados y básicos funcionales para todo el año.

Leclerc quería crear prendas que conectarán con su comunidad y mostrarán la versión más real y cotidiana de sí mismo. La colección incluye sudaderas, hoodies de caschmere y playeras. Además de bufandas de lana, gorras, gorros, llaveros y hasta un suéter para perros con su distintivo logotipo.

La estética de la línea gira alrededor de una paleta de blancos y rojos, un guiño a Mónaco y al número 16 que lo acompaña desde el inicio de su carrera en el automovilismo. La marca apuesta por la textura y simplicidad de las telas.

En la campaña de lanzamiento, el piloto aparece junto a su prometida Alexandra Saint Mleux y su perrito Leo. Al momento la colección ya se encuentra agotada en su tienda oficial.

