Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia y esposo de Carla Bruni queda en libertad condicionada

Este lunes el francés salió de prisión tras 20 días acusado por asociación ilícita

November 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Nicolas Sarkozy de 70 años, condenado a cinco años de prisión por corrupción abandonó la prisión parisina de la Santé donde pasó tres semanas, apenas una hora y veinte minutos después de que el Tribunal de Apelación de París decretara su puesta en libertad con control judicial.

Sarkozy salió por la puerta principal de la prisión en su coche oficial, con las ventanas cerradas, y una escolta policial, luego de que este lunes, un tribunal de París ordenó su puesta en libertad, aunque con medidas de control judicial, a la espera del juicio en apelación de este caso previsto inicialmente en marzo.

Sarkozy se convirtió el 21 de octubre en el primer jefe de Estado en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre.

El tribunal de apelación de París examinó su solicitud de libertad y ordenó su salida de la cárcel parisina de la Santé, pero tendrá prohibido salir del territorio francés. Tampoco podrá entrar en contacto con los otros condenados en el caso, “contactar” con el actual ministro de justicia, quien lo visitó en la cárcel y del que es además un allegado tras haber compartido partido político la década pasada. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Los abogados de Nicolas habían presentado la solicitud de puesta en libertad, argumentando que su cliente no representaba un peligro a la hora de destruir posibles pruebas, que no iba a dejar el país porque toda su familia reside allá y que la prisión suponía un peligro real para su seguridad.

En la sala del Tribunal de Apelación, estuvieron presentes su esposa Carla Bruni, dos de sus cuatro hijos Jean y Pierre y su hermano para seguir la audiencia, que también contó con una expectación mediática.

“Es duro, muy duro”, dijo sobre su estancia en la cárcel, y agradeció a los funcionarios que han hecho que “esta pesadilla fuera soportable”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
