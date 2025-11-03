Suscríbete
Donald Trump opina sobre la situación que enfrenta el expríncipe Andrés

El presidente de Estados Unidos dijo que fue “terrible” que Andrés perdiera sus títulos reales por el escándalo con Epstein

November 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Donald Trump calificó como “algo terrible” que el hermano del rey Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor haya perdido sus títulos.

En una conversación con periodistas a bordo del Air Force One el fin de semana, Trump abordó la situación que enfrenta el expríncipe Andrés, quien renunció a sus títulos y honores poco después de la publicación póstuma de Nobody’s Girl, las memorias de Virginia Guiffre, donde aparecen nuevas acusaciones contra Andrés.

Trump, quien ha estado bajo sospecha por su cercanía con Jeffrey Epstein, consideró que el escándalo que rodea a la familia real británica es “una lastima”.

“Fue algo terrible para la familia. Ha sido una situación trágica y, sinceramente, lamento lo que están pasando”, añadió.

Cabe mencionar que además de perder sus títulos reales, Andrés deberá abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba sin pagar renta, ofreciéndole en cambio alojamiento en la finca privada de Sandringham en Norfolk.

Las declaraciones de Donald Trump llegaron poco después de que Sky Roberts, hermano de Virginia Guiffre, dijera a CNN que le presidente debería seguir el ejemplo del rey Carlos III y pronunciarse de manera directa sobre el caso.

Cabe mencionar que Trump apareció en numerosas fotos junto a Jeffrey Epstein y fue visto en varias fiestas con él. En 2002, durante una entrevista con la revista New York Magazine, Trump describió a Epstein como un “tipo excelente”, que “disfruta de las mujeres hermosas tanto como yo, y muchas de ellas son bastante jóvenes”. Según informes, la relación entre ambos terminó en 2004, cuatro años antes de que Epstein fuera condenado por abuso sexual de menores, tras una disputa en la que Epstein supuestamente le “robo” un empleado a Trump en Mar-a-Lago.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
