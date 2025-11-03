Suscríbete
Mauricio Ochmann confirma su ruptura con Lorena González

El actor dio a conocer que su noviazgo que comenzó en julio del año pasado con la hija del empresario Dr. Simi, llegó a su fin

November 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mauricio-ochmann-y-lorena-gonzalez-cupido.png

En un encuentro con los medios, Mauricio Ochmann reveló que está soltero, luego de haber tenido una relación con la actriz y empresaria hija del empresario farmacéutico, Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares, que dio fama al personaje del “Dr. Simi”.

El actor dijo que la ruptura ocurrió desde hace meses, y en este momento se encuentra disfrutando de su soltería, tras más de un año junto a Lorena.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor fue cuestionado por la prensa sobre su noviazgo con Lorena González, a lo que Mauricio respondió que su historia de amor terminó.

“Hace varios meses que estoy soltero”, dijo el actor sin entrar en detalles de los motivos, simplemente se limitó a decir, “porque sí, porque así es la vida”.

Mauricio dijo que la ruptura ocurrió en los mejores términos, “todo bien desde hace muchos meses”.

Cabe recordar que su romance comenzó a mediados de julio del año pasado, cuando comenzaron a intercambiar comentarios románticos en redes sociales.

Mauricio concluyó que sigue abierto al amor a pesar de su ruptura con Lorena. “Nunca, cerrado al amor nunca”.

Mauricio Ochmann Lorena González
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
