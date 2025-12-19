Suscríbete
Altos de Tamaron: los mejores vinos de Ribera del Duero para deleitar a tus invitados este diciembre

Los vinos Altos de Tamaron, de la Bodega Española Pagos del Rey de la familia Solís Avantis, son elegantes y perfectos para deleitar a tus invitados este diciembre.

Diciembre 19, 2025 • 
Red wine at the Christmas dinner table

Ser un gran anfitrión no es solamente recibir a los invitados con una mesa impecable o un menú perfecto. El secreto está en los detalles que hagan de la ocasión algo verdaderamente especial, y sin duda un vino que sorprenda a todos desde el primer sorbo, es esa particularidad que puede marcar el ritmo y la alegría de la velada.

En esta temporada de reuniones, cenas íntimas y celebraciones con amigos o socios, elegir la botella adecuada puede transformar por completo el ambiente. Ya sea como obsequio, para lucirte en tu propia mesa o para agradecer un año de colaboraciones, un buen Ribera del Duero siempre hablará de distinción, gusto y sensibilidad gastronómica.

Los vinos Altos de Tamaron, de la Bodega Española Pagos del Rey de la familia Solís Avantis, son elegantes y con una relación calidad-precio excepcional, por eso destacan como una opción impecable. Además, son multipremiados, equilibrados y profundamente representativos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y por eso se han convertido en favoritos de quienes disfrutan vivir y compartir la buena vida.

El imprescindible para cualquier brindis se llama Altos de Tamaron Tempranillo

Este vino está elaborado 100% con uvas Tempranillo (también llamadas Tinta del País) y nace en los viñedos de Olmedillo de Roa, en Burgos, una zona privilegiada cuyas tierras arcillosas y arenosas aportan estructura, mineralidad y personalidad.

¿Por qué elegirlo? Porque es un vino versátil, sedoso y perfecto para casi cualquier menú típico de diciembre. Sus notas de cata son color rojo cereza con destellos violáceos, con aromas de moras maduras y regaliz. En boca es afrutado, amable y persistente. Se luce con carnes a la brasa, estofados reconfortantes, pastas al pesto y arroces aromáticos.

Si eres entusiasta de la cultura del vino, te gustará saber que las uvas se someten a una maceración prefermentativa de dos días, con una fermentación a 22 ºC para garantizar pureza aromática. Después, el vino reposa cuatro meses en botella antes de llegar al mercado. Uno de los reconocimientos con los que cuenta Altos de Tamaron Tempranillo es el Oro VINESPAÑA 2025 para su cosecha 2024.

Este vino es una apuesta segura para llevar a una cena sin fallar o para quedar perfecto cuando eres invitado.

Altos de Tamaron Crianza es el carácter y la sofisticación invernal

Pero si prefieres un vino con mayor complejidad, el Crianza de Altos de Tamaron es la opción ideal. También está elaborado con uva tempranillo de viñedos de 20 años, ¡una profundidad que enamora desde el primer aroma!

Es de color cereza profundo con matices violáceos, con aromas a frutos negros, cacao, tabaco y especias. En boca es untuoso, envolvente, con un final largo y elegante. Este Crianza se entiende de maravilla con platos tradicionales de temporada, como el cochinillo, lechazo, carnes de caza y guisos lentos y aromáticos.

Para quienes disfrutan saber más, Altos de Tamaron Crianza fermenta entre 26 y 28 ºC, pasa 14 meses en barricas nuevas de roble americano y luego 9 meses en botella. El resultado es un vino maduro, equilibrado y claramente sofisticado. Entre sus reconocimientos se encuentran Plata VINESPAÑA 2025 (cosecha 2022) y Plata Sakura Awards 2025 (cosecha 2022).

En un vino pensado para celebrar logros, compartir con amigos que disfrutan las experiencias gourmet o para acompañar esa cena especial que cierra el año con grandeza.

Regalar vino es siempre un gesto de gratitud y buen gusto, pero hacerlo con una etiqueta que ha conquistado paladares y premios en todo el mundo hace toda la diferencia. Ya sea para tus reuniones más esperadas o para sorprender a quien más aprecias, Altos de Tamaron Tempranillo y Crianza son dos elecciones que combinan tradición, carácter y una personalidad que hace brillar cualquier mesa.

