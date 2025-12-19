Suscríbete
Aseguran que Riley Keough, nieta de Elvis Presley es la mamá del hijo menor de John Travolta

Una demanda afirma que la actriz Riley Keough habría donado sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, hijo de John y Kelly Preston

Diciembre 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
rilley-nieta-elvis-presley.jpeg

El documento presentado por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, ex socios comerciales de Priscilla Presley, señala que la nieta de Elvis Presley, es la mamá del hijo menor de John Travolta y su difunta esposa, Kelly Preston. La demanda sostiene que el actor y su pareja habrían utilizado óvulos de la actriz para concebir al niño que nació en 2010, de acuerdo con Page Six.

Los demandantes buscan obtener recursos económicos que, de acuerdo con varias versiones, terminarían beneficiando a Michael Lockwood, ex esposo de Lisa Maria Presley.

En ese entonces, Riley habría accedido a la donación de óvulos a cambio de una compensación económica y otros beneficios, incluidos un pago estimado entre 10 y 20 mil dólares y un coche Jaguar.

Travolta y Preston habrían considerado utilizar óvulos de la mamá de Riley, Lisa Marie Presley, pero optaron por no hacerlo debido a preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas, según el documento judicial.

Por su parte, los representantes legales de Priscilla Presley han rechazado las acusaciones, calificándolas de “vergonzosas” y éticamente inaceptables.

Elvis Presley
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
