Este es el próximo proyecto del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix

Tras varios documentales y una serie, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle regresarán a Netflix con un nuevo proyecto cinematográfico a través de su productora Archewell Productions, inspirada en “The Weeding Date” de 2018, la exitosa novela de Jasmine Guillory, la cual dio origen a la saga literaria sobre romances inesperados.

La historia sigue a Alexa Monroe, una mujer que tras un encuentro fortuito en un elevador, decide contratar a Drew Nichols, como acompañante ficticio para una boda, que deriva en un romance.

Los productores ejecutivos serán los duques de Sussex, mientras que el guion estará a cargo de Tracy Oliver, quien ya es reconocida por trabajos como “Girls Trip” y la serie “Harlem”.

Meghan escribió en un comunicado sobre la película sobre la mujer que acepta ser la acompañante de un hombre en la boda de su ex. “Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever. Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, que tiene repercusión global y celebra nuestra visión compartida”.

Además, la extensión del acuerdo con Netflix permitirá continuar con proyectos documentales, series y formatos de entretenimiento bajo distintas temáticas.