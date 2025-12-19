Suscríbete
Realeza

Este es el próximo proyecto del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix

Los duques de Sussex preparan una comedia romántica en streaming

Diciembre 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
meghan markle y principe harry

Meghan Markle y el príncipe Harry tienen nuevo un proyecto en puerta

Getty Images

Tras varios documentales y una serie, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle regresarán a Netflix con un nuevo proyecto cinematográfico a través de su productora Archewell Productions, inspirada en “The Weeding Date” de 2018, la exitosa novela de Jasmine Guillory, la cual dio origen a la saga literaria sobre romances inesperados.

La historia sigue a Alexa Monroe, una mujer que tras un encuentro fortuito en un elevador, decide contratar a Drew Nichols, como acompañante ficticio para una boda, que deriva en un romance.

Los productores ejecutivos serán los duques de Sussex, mientras que el guion estará a cargo de Tracy Oliver, quien ya es reconocida por trabajos como “Girls Trip” y la serie “Harlem”.

Meghan escribió en un comunicado sobre la película sobre la mujer que acepta ser la acompañante de un hombre en la boda de su ex. “Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever. Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, que tiene repercusión global y celebra nuestra visión compartida”.

Además, la extensión del acuerdo con Netflix permitirá continuar con proyectos documentales, series y formatos de entretenimiento bajo distintas temáticas.

Príncipe Harry Meghan Marke
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
Andrés y su ex Sarah Ferguson reaparecieron en el bautizo de su nieta
Diciembre 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rey-carlos-iii-1200x675.jpg
Realeza
El rey Carlos III anuncia avances en su tratamiento contra el cáncer
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
thomas-markle-papa-de-meghan-markle-suplica-a-su-hija-ver-a-sus-nietos.png
Realeza
Papá de Meghan Markle pierde una pierna luego de una cirugía de amputación
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La familia real brilla en el servicio navideño Together At Christmas en Westminster Abbey
Realeza
La familia de los príncipes de Gales celebra la Navidad en Westminster
Diciembre 05, 2025
 · 
Tania Franco
boda-lady-di-y-carlos8.jpg
Realeza
10 datos que no sabías de la boda de Lady Di y el príncipe Carlos
Julio 29, 2020
 · 
Alejandra Morón
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales
Darren McGrady dio a conocer qué no puede comer la esposa del príncipe William por protocolo real
Agosto 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
príncipe andrés rey carlos
Realeza
El ex príncipe Andrés es solicitado a declarar ante Congreso de EU por caso de Jeffrey Epstein
Los legisladores de Estados Unidos le solicitaron al hermano del rey Carlos III declarar acerca de su vínculo con Epstein
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Diana de Gales
Realeza
Cinco momentos memorables de Diana, la bailarina
Noviembre 16, 2020
 · 
Alejandra Morón