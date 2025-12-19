Suscríbete
Entretenimiento

Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau

El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense

Diciembre 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Russell Brand reaccionó a la relación de Katy Perry, mientras hablaba en el escenario de un evento organizado el 18 de diciembre por Turning Point USA en Phoenix, donde frente al público y con la madre de la cantante presente en la sala, arremetió contra el nuevo novio de la famosa.

“Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡Venga ya, tío! ¡no me metas en el mismo saco que a ese tipo” Ese títere globalista”, expresó el famoso que se casó con Katy en 2010, sin embargo, el matrimonio fue breve y terminó en 2012, luego de que Brand solicitara el divorcio.

Tras la separación, Katy inició su relación con Orlando Bloom en 2016. Aunque el romance fue intermitente, se comprometieron y en 2020 le dieron la bienvenida a su hija Daily. Finalmente, la cantante y el actor terminaron su relación el verano pasado y actualmente Katy tiene una relación con Justin Trudeau.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
