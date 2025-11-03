Suscríbete
¡Jacob Elordi y Guillermo del Toro están en México! Ambos deslumbran en la presentación de “Frankenstein”

El actor australiano y el director mexicano se reunieron con fans en el Colegio de San Ildefonso para celebrar el esperado estreno de la nueva película de Netflix

November 03, 2025 • 
Tania Franco
Jacob Elordi y Guillermo del Toro deslumbran en la Ciudad de México con la presentación de Frankenstein

Fotos: Mauricio López.

La Ciudad de México se vistió de cine para recibir a Jacob Elordi y Guillermo del Toro, quienes encabezaron la presentación oficial de “Frankenstein”, la nueva producción de Netflix. La proyección tuvo lugar en el Colegio de San Ildefonso, un recinto emblemático del Centro Histórico que sirvió como escenario perfecto para la atmósfera gótica de la cinta.

Entre aplausos y emoción, Guillermo del Toro convivió con los fans, firmando pósters y saludando a quienes esperaban desde temprano para verlo de cerca. Por su parte, Jacob Elordi, protagonista de la película, cautivó con su carisma mientras posaba para selfies y recorría la alfombra con un elegante traje claro.

Jacob Elordi y Guillermo del Toro deslumbran en la Ciudad de México con la presentación de Frankenstein

Fotos: Mauricio López.

El evento fue una auténtica celebración cinematográfica: una noche que unió talento, arte y emoción, anticipando lo que promete ser una de las películas más esperadas del año. “Frankenstein” llega a Netflix el próximo 7 de noviembre y promete revivir el clásico desde la mirada única del director mexicano ganador del Oscar.

Frankestein Jacob Elordi Guillermo del Toro
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
