Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis

La actriz sí tiene un romance con el guía espiritual, a quien felicitó con motivo de sus 50 años

November 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-novio.jpeg

Jennifer Aniston hizo oficial su relación con Jim Curtis, tras publicar una foto con él en su cuenta de Instagram, para celebrar su cumpleaños este domingo.

La pareja había sido relacionada desde hace varios meses pero no se había confirmado su romance.

En la publicación se observa a Jennifer abrazando por la espalda a su novio y se lee, “feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”, leyenda que escribió la actriz de 56 años gritando su amor a los cuatro vientos por su novio.

Cabe recordar que ambos llevan varios meses saliendo, este verano disfrutaron de unas románticas vacaciones a bordo de un yate y se dejaron ver juntos en actitud muy cariñosa.

En julio fueron fotografiados en Mallorca con Jason Bateman, amigo de la ganadora del Emmy, y su esposa, Amanda Anka, aquella escapada fue la primera aparición pública de la pareja, y las miradas de complicidad dejaron claro que había algo entre ellos.

El nuevo novio de Jennifer Aniston es un conocido especialista en bienestar mental que suele publicar videos en Instagram donde ofrece herramientas para cambiar la mentalidad de su audiencia. En su sitio web se describe como, “autor, conferencia, hipnocoach y educador”, cuya misión es “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

Jim estuvo casado y tiene un hijo adolescente llamado Aidan, fruto de su matrimonio con Rachel Napolitano.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
