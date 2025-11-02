Suscríbete
Charles Leclerc anuncia que se va a casar con Alexandra Saint Mleux

El piloto de Ferrari que recién subió al podio del GP de México tras quedar segundo en la carrera, anunció su compromiso con su novia

November 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-se-va-a-casar-con-alexandrajpeg

La pareja, que es una de las favoritas del mundo de la Fórmula 1, compartió la feliz noticia junto a Leo, su perrito que siempre los acompaña a todos lados. Con románticas fotos dieron a conocer que pronto habrá boda.

Así fue como la pareja favorita del paddock compartió fotos de la propuesta en la que no podía faltar Leo, sellando así su historia de amor que comenzó en 2023.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 1.20.04 PM (3).jpeg
WhatsApp Image 2025-11-02 at 1.20.04 PM (4).jpeg

El piloto monegasco y la influencer y modelo presumieron las fotos del gran momento. En las imágenes se pude ver la joya de compromiso que luce Alexandra, así como la hermosa placa regalada por Leclerc que tiene escrito, “Dad wants to marry you”, (papá quiere casarse contigo)”.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 1.20.04 PM.jpeg

Cabe recordar que la pareja tiene un año y medio de relación, luego de conocerse en la Semana de la Moda de París en 2023. Dos meses más tarde, Alexandra lo acompañó al GP de Mónaco y estuvo apoyándolo junto al equipo Ferrari.

Finalmente, decidieron hacer su primera aparición pública como pareja en julio del mismo año durante el octavo día del torneo de tenis, Wimbledon, en Londres.

Charles Leclerc
