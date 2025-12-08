Jon Bon Jovi rompe el silencio sobre el matrimonio de su hijo con Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi habló abiertamente sobre el matrimonio de su hijo Jake Bongiovi con Millie Bobby Brown, uno de los eventos más comentados del año debido a la juventud de la pareja. Sin embargo, para el músico, la decisión fue natural y estuvo llena de amor desde el inicio.

En una reciente entrevista, el cantante explicó que tanto él como su familia dieron su bendición sin dudarlo:

Se casaron muy jóvenes, pero los bendijimos porque lo entendemos. Son chicos maduros para su edad. Jon Bon Jovi.

Bon Jovi recordó que Millie Bobby Brown proviene de un hogar estable, donde sus padres siguen juntos y también se casaron siendo muy jóvenes. Ese antecedente, sumado a la conexión profunda entre ella y Jake, les dio confianza:

Ella viene de una familia donde sus padres aún están juntos y se casaron muy jóvenes. Millie y Jake se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los apoyaremos’. Y está funcionando. Jon Bon Jovi.

Además de hablar del matrimonio, Jon Bon Jovi compartió cómo está viviendo la nueva etapa de ser abuelo. La pareja adoptó a una niña, y la emoción del músico es evidente.

Es una locura, pero maravilloso. Adoptaron una niña y conocimos al bebé, obviamente. Inmediatamente se convierte en tu nieta… tu bebé. Es hermoso. Jon Bon Jovi.

Con humor, confesó que ya se convirtió en el abuelo insistente que quiere fotos a todas horas y con un matrimonio estable y la llegada de una bebé a la familia, Jon Bon Jovi celebra una etapa que describe como “loca, pero maravillosa”.