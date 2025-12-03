Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en “Stranger Things”

La voz de Vecna se convirtió en uno de los elementos más perturbadores y memorables de “Stranger Things”. Grave, controlada y profundamente inquietante, no fue producto del azar. En una entrevista reciente, Jamie Campbell Bower explicó con detalle el proceso creativo y técnico detrás de la voz del villano que marcó la cuarta temporada de la serie.

Según compartió el actor, la base de Vecna parte de su propia voz. De hecho, confesó que suele enviar notas de voz a sus amigos como ejercicios personales y luego las utiliza como referencia. A partir de ahí, comenzó a “probar” distintas posibilidades para construir un tono que surgiera literalmente “desde la oscuridad”, imaginando primero ese sonido profundo que aparece antes de que el personaje sea plenamente visible.

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Para encontrar esa textura vocal áspera y densa, Bower se apoyó en la música. Escuchó repetidamente a Tom Waits, conocido por su voz rota, grave y cargada de carácter. Ese referente le ayudó a entender cómo una voz puede ser expresiva, oscura y emocional sin necesidad de exagerar.

La revelación de Jamie Campbell Bower confirma que Vecna no es solo maquillaje y efectos especiales. Su voz es el resultado de un proceso minucioso que combina referencias icónicas, entrenamiento vocal y una comprensión profunda del personaje.