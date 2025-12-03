Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación

El empresario interpuso acciones legales en contra de la mexicana Fátima Bosch que fue coronada como la “mujer más bella del mundo”, en el certamen de Miss Universo que se llevó a cabo en Tailandia. En la cuenta de Facebook de Miss Universe Tailandia dice, “deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó tonta a la Srta, cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas. La frase decía: ‘si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización”.

En aquella ocasión, tras el supuesto ataque, la mexicana abandonó la reunión y habló con los medios diciendo, “lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo. Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas. Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso...”.

En el comunicado dice que cuando Fátima salió de la sala hizo una “falsa acusación ante los medios, afirmando lo contrario”. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil”. “Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo como todos saben”.

Luego de haber sido coronada, alegan que Fátima continúa dando entrevistas donde se, “tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat”. Por lo que en el mensaje solicitan a los medios que “se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas”, pues advierte que de no hacerlo interpondrán acciones legales “por ser cómplices de la difamación”.