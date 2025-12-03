Suscríbete
Entretenimiento

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación

La polémica de Miss Universo continúa, luego de que se diera a conocer que el presidente de Miss Universe Tailandia, demandó de manera penal a la mexicana tras el altercado que protagonizaron el 4 de noviembre

Diciembre 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
nawat-fatima-bosch.jpeg

El empresario interpuso acciones legales en contra de la mexicana Fátima Bosch que fue coronada como la “mujer más bella del mundo”, en el certamen de Miss Universo que se llevó a cabo en Tailandia. En la cuenta de Facebook de Miss Universe Tailandia dice, “deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó tonta a la Srta, cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas. La frase decía: ‘si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización”.

En aquella ocasión, tras el supuesto ataque, la mexicana abandonó la reunión y habló con los medios diciendo, “lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo. Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas. Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso...”.

En el comunicado dice que cuando Fátima salió de la sala hizo una “falsa acusación ante los medios, afirmando lo contrario”. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil”. “Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo como todos saben”.

Luego de haber sido coronada, alegan que Fátima continúa dando entrevistas donde se, “tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat”. Por lo que en el mensaje solicitan a los medios que “se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas”, pues advierte que de no hacerlo interpondrán acciones legales “por ser cómplices de la difamación”.

Fátima Bosch
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
La boda de Thalía y Tommy Mottola
Entretenimiento
Así fue la lujosa boda de Thalía y Tommy Mottola, la cantante revela cómo se conocieron
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
Cuándo y dónde ver a Marc Anthony en Christmas in Rockefeller Center
Entretenimiento
Cuándo y dónde ver a Marc Anthony cantar en el Rockefeller Center
Diciembre 02, 2025
 · 
Tania Franco
Ella es la ex de Cristiano Ronaldo que comparó a Georgina con Kim Kardashian
Entretenimiento
Revelan cómo sería la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-y-jake-bongiovi
Entretenimiento
Millie Bobby Brown cambia de nombre tras casarse con Jake Bongiovi
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miley-cyrus-compromisojpeg
Entretenimiento
Miley Cyrus enciende rumores de compromiso con Maxx Morando
La cantante apareció con un misterioso anillo en el estreno de “Avatar: Fuego y Ceniza”
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-mexico.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa sorprendió con “Bésame mucho” en el Estadio GNP Seguros
La cantante cantó el tema de Consuelo Velázquez como canción sorpresa durante su primer concierto en la Ciudad de México
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas revela por qué tardó 20 años en lanzar una canción como solista
Entretenimiento
Kevin Jonas revela por qué tardó 20 años en lanzar una canción como solista
El integrante de los Jonas Brothers confesó en el programa de Kelly Clarkson que no era miedo ni falta de talento
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar Breaking Bad
Entretenimiento
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar “Breaking Bad” y revela por qué no quería estar en “Gossip Girl”
El actor confesó que audicionó junto a Aaron Paul para la serie y explicó por qué accedió estar en la serie que despegó su carrera
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Diego Klein y Juanpa Zurita: la amistad poco conocida que salió a la luz en ¿Quién es la Máscara?
Entretenimiento
La amistad poco conocida entre Diego Klein y Juanpa Zurita
La revelación en "¿Quién es la máscara?” de Capi Bara que sorprendió al público
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco