Moda

Métiers d’Art Llega a Nueva York

Diciembre 03, 2025 • 
Isabela Gonzalez
chanel_metiers-dart-2026_copyright-chanel-14-HD.jpg

Ayer por la noche, una estación de metro vacía en Soho se transformó en un escenario de glamour y savoir-faire francés, gracias a Matthew Blazy, el nuevo director creativo de Chanel. Esta ubicación fue elegida como el escenario para su primera presentación de la colección Métiers d’Art.

El término métiers d’art se popularizó durante la era de Karl Lagerfeld como director creativo de la casa, y su objetivo es resaltar el trabajo artesanal de todos los artesanos que forman parte del atelier. Esta colección es una fusión entre alta costura y prêt-à-porter, y este año su sede se trasladó a Nueva York, con un adelanto en forma de un “fashion film” dirigido por Michel Gondry, protagonizado por Margaret Qualley y A$AP Rocky. El filme cuenta la historia de dos caminos: uno por el metro y el otro a pie, corriendo a toda prisa, hasta que finalmente ambos se encuentran. Este concepto visual creó la atmósfera perfecta para el desfile.

El show comenzó con los invitados sentados en la estación del metro. Al inicio del desfile, la primera modelo descendió por las escaleras como si estuviera entrando al metro. Luego, las puertas se abrieron, y las modelos comenzaron a salir de los vagones. Los looks, como era de esperarse, mantenían la esencia de Chanel, pero con una variación de estilos y personajes. Al preguntarle a Matthew Blazy sobre la inspiración detrás de esta colección, él explicó: “El metro de Nueva York es para todos”, y eso fue precisamente lo que quiso plasmar en cada uno de los looks: una variedad de piezas que incluyen piel, tweed y hasta bolsos con referencias a animales.

Gabrielle Chanel siempre tuvo una relación especial con Nueva York, ya que, después de su regreso de Hollywood, hizo una escala en la ciudad que le permitió recuperar su confianza. Es por eso que Chanel siempre ha tenido un cariño especial por la Gran Manzana.

chanel_metiers-dart-2026_copyright-chanel-4-HD.jpg

Isabela Gonzalez
