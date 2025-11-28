Cuando la pasión se convierte en negocio: La historia emprendedora de Anna Sarelly

Anna Sarelly es una influencer y creadora de contenido que lleva más de una década en el mundo de la belleza y la moda. Se ha convertido en un verdadero ícono para las mujeres que buscan tutoriales de maquillaje y un momento ameno. Ella es la mente maestra detrás de una marca mexicana apasionada por mostrar nuestra cultura a través de sus productos.

Su refugio le cambió la vida

Con nostalgia, Anna nos contó que creció en Tijuana, pero que a los quince años se mudó a Monterrey, donde —entre la adolescencia y la búsqueda de pertenencia— nació un sueño.

Mi refugio era ver videos de belleza, me apapachó en ese momento. Ahí aprendí a maquillarme. Conectaba con las creadoras de contenido que veía. Anna Sarelly.

Cuando Anna comenzó a tener amigas, las maquillaba para fiestas, y entonces se hizo la pregunta que le cambió la vida: “¿Y si lo intento?”

Una emprendedora que abre camino

Como una verdadera emprendedora, Anna no tuvo miedo de revelar que Abarrotes Sarelly no fue su primer emprendimiento, pues ya había intentado emprender en el pasado con proyectos que no dieron fruto, algo con lo que muchos emprendedores podrán identificarse.

Sin embargo, encontró el diamante en la mina: su pasión, combinada con su amor por el maquillaje, se unieron hasta lanzar su línea de productos de belleza Sarelly Creativo Lab, un proyecto que explotó y le abrió el camino para lanzar su exitosa línea de bolsas hechas con piel de nopal: Sarelly Sarelly.

México tiene todo, hay tanto talento, creatividad; hay gente tan chida. No por nada los extranjeros dicen que nuestro país está de moda. Pero no es una moda, la gente se está dando cuenta de lo fregones que somos. Anna Sarelly.

El sueño cobra vida

Entre risas y asombro al recordar el inicio de sus sueños, Anna nos contó que al principio trabajaban en su departamento, hasta que el equipo creció y se mudaron a un local que antes había sido una taquería. Ahí, la gente comenzó a recoger sus productos y a preguntar cómo podían probarlos físicamente.

Yo quiero que se conozca que en México somos creativos, y lo que verdaderamente es la cultura mexicana moderna. Anna Sarelly.

Con la misión clara de enaltecer la cultura mexicana a través de la belleza —con productos que conecten con la esencia—, después de meses de planeación, asociaciones y una remodelación, nació “Abarrotes Sarelly”, su primera tienda física.

“Abarrotes Sarelly” va más allá de una tienda: es una experiencia. La temática del lugar simula un supermercado fashionista que incluso ofrece comida, bebidas y snacks.

Un mensaje para las mujeres emprendedoras

Anna Sarelly habló con pasión sobre cómo un riesgo puede cambiarte la vida, y la importancia de priorizar los sueños aterrizándolos a lo real: conocer el mercado, la data y la respuesta de la gente.

Parte de la razón por la que yo me aventé es porque no lo pensé mucho. Anna Sarelly.

Con el tiempo, aprendió a escuchar y aplicar el feedback, adaptándose a una industria monumental que se mueve con rapidez y competitividad.

En un mundo liderado históricamente por empresarios masculinos, Anna fue encontrando su voz como líder, aprendiendo a delegar y a trabajar en equipo. Nos confesó que lloró la primera vez que tuvo que despedir a alguien: nadie quiere tomar decisiones difíciles, pero muchas veces son necesarias. Cerró destacando lo importante que fue para ella no emprender sola, sino en sociedad.

Sin duda, una mujer inspiradora que continúa imaginando nuevas formas de darle luz a nuestra cultura con productos mexicanos, y cuyo camino nació de una joven llena de sueños, una brocha de maquillaje en la mano y una cámara que un día comenzó a grabar tutoriales —ese refugio que lo cambió todo.